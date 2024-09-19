В «Лиге образования» посчитали внешкольное обучение наиболее продуктивным

В освоении разных дисциплин важна личная мотивация детей, а не принуждение.

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Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил член правления организации Михаил Кушнир.

«Мы смешиваем обучение и образование. Пассивная роль человека — это обучение. Мне что-то дают, я это выполняю то ли сам, то ли меня заставляют это делать двойками, пятёрками, мороженым, велосипедом. То, что я сам хочу, это уже образование. Меня обучали, меня это заинтересовало, я начал сам в эту сторону думать, продвигаться. Таким образом, обучение меня начало подталкивать к образованию. Люди, которые вне школы, они находятся в активной позиции, к образованию они ближе. Было бы правильнее двигаться в эту сторону, чтобы у нас постепенно вымывалось это отношение, когда сдали ребёнка в школу и через 11 лет получили его готового в упаковке. Если заниматься заинтересованно, то за эти 11 лет школы можно выучить три университета, а не одну школьную программу».

Ранее исследователи Московского городского педагогического университета заявили, что в России набирают популярность альтернативные виды получения среднего образования — с 2016 года количество детей, обучающихся вне школьных стен, увеличилось в десять раз. Такие данные привели в МГПУ, проанализировав статистику Минпросвещения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Всплеск популярности семейного обучения и онлайн-школ пришёлся на период коронавируса, однако тенденция сохранилась и после пандемии.