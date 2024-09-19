Минпросвещения предложило убрать чирлидинг и гольф из уроков физкультуры
Министерство просвещения России подготовило проект приказа, вводящий запрет на вариативные модули «Гольф», «Чир-спорт» и другие подобные активности на уроках физкультуры.
Как говорится в документе на портале проектов нормативных правовых актов, данные модули стоит убрать как «не соответствующие отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам».
Также из федеральных рабочих программ по физкультуре предлагается убрать положения об освоении школьниками практики массажа и банных процедур.
Ранее СМИ писали, что в Минпросвещения призвали ограничить число детей-иностранцев в классе.