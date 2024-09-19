Врач Кашух: детям до трёх лет нельзя давать колбасу, фастфуд и мёд

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие продукты не стоит включать в рацион ребёнка до трёх лет.

Не стоит давать маленькому ребёнку соленья, консервы, колбасу и сосиски из-за большого количества в этих продуктах соли, консервантов, уксуса и красителей, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Также не стоит предлагать детям морепродукты, поскольку это может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, и грибы, особенно лесные, так как это тяжёлая пища, которая даёт значительную нагрузку на ЖКТ, объяснила Кашух.

Врач посоветовала исключить из детского меню фастфуд и снеки, ограничить сладости, а продукты, которые могут вызвать аллергию, вводить с осторожностью. В ряду таких продуктов она назвала клубнику, цитрусовые, орехи, бобовые и белок куриного яйца.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал, что фрукты полезнее свежевыжатых соков, так как сахара из твёрдых продуктов всасываются медленнее.