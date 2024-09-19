Депутат: обучение в школе помогает детям социализироваться

Рост популярности онлайн-образования школьников в России вызван тем, что пользователи оценили удобство дистанционных технологий. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Единая Россия» Лариса Тутова, передает Дума ТВ.

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По ее словам, россияне осознали, что удаленка может сэкономить время, которое нужно будет потратить на дорогу, и при этом не отразится на качестве знаний. Она одобрила альтернативные способы образования и отметила, что с правовой точки зрения они являются легитимными. Однако депутат напомнила, что в школе ученики также проходят социализацию, воспитательный процесс и формируют личность.

«Времена пандемии подтвердили жизненность и результативность дистанционного образования, но, как сказал наш президент [России Владимир Путин], функции учителя никто не отменял. И важность наставничества сегодня очевидна как никогда. Поэтому умение ладить и обучаться в коллективе — это те навыки, которые пригодятся нашим детям в дальнейшем. Здесь и фактор соревновательности, соизмеримости личных результатов с успехами других учащихся», — заключила Тутова.

Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) до этого установили, что в России все более популярными становятся альтернативные методы получения среднего образования — с 2016 года количество детей, обучающихся вне традиционных школьных классов, возросло в 10 раз.