Можно ли дарить деньги учителю

Юлия Гавлишина рассказала, что у многих родителей может возникнуть вопрос о подарках педагогу. Здесь важно учитывать нюансы.

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В российском законодательстве четко не обозначено, что конкретно можно или нельзя дарить учителям. Также нет запрета и на деньги. Однако присутствуют некоторые лимиты, например, стоимость презента не должна превышать трех тысяч рублей.

Если педагог получил дорогой подарок, он должен либо сдать его в школу, либо выкупить его у образовательного учреждения. Также подчеркивается, что все ограничения не суммируются: каждый ученик теоретически может подарить по 2-3 тысячи учителю, но вот один айфон уже нельзя.

Кроме того, дорогостоящие подарки могут вызвать лишние вопросы и быть понятыми как взятка. Поэтому от презента в виде денег желательно отказаться, сообщает newia.ru.

Ранее был осужден студент самарского вуза, учившийся за взятки.