Что не так в статистике доступности дошкольного образования в России

Почти все российские дети до трех лет — 98,5 процента — обеспечены местами в детских садах. Это следует из минпросовского мониторинга доступности дошкольного образования по состоянию на 1 сентября. Эксперты «Парламентской газеты», не подвергая сомнению цифру, отмечают, что это как средняя температура по больнице: где-то детские сады пустуют и их закрывают, где-то, как в Калмыкии, Дагестане, Тыве или на Чукотке, — очереди и дефицит мест, а где-то, как в Москве и Подмосковье, — путевки в ясли выдают, но добираться до них приходится на транспорте час с несколькими пересадками. Истинную картину, по мнению наших собеседников, показали бы не усредненные цифры, а количество дошкольных учреждений по месту жительства детей.

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В аутсайдерах — нацреспублики

Согласно мониторингу Минпросвещения, в России 98,58 процента малышей до трех лет имеют возможность посещать детский сад. Наилучшая ситуация — в Уральском федеральном округе, который полностью обеспечен дошкольными учреждениями, чуть отстают от него Южный и Северо-Западный округа (99,9 процента).

Статистика по Москве тоже выглядит прилично — здесь доступность яслей составляет 99,94 процента, а в Санкт-Петербурге — все сто.

Нехватка детских садов ощущается в 18 регионах страны, но где-то она, как в Смоленской области, некритичная (99,76 процента), а где-то, как в Якутии, — вполне ощутимая (89,63 процента). Хуже всего дела обстоят в Калмыкии (38,1 процента), Дагестане (65,85 процента), Тыве (76,98 процента) и на Чукотке (85,28 процента).

Садик в соседнем селе

Это тот случай, когда статистика ни о чем не говорит, сказала «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Главный вопрос — где находятся эти детские сады. «Вот город Оренбург, есть там поселение Ростошинские пруды — там нет школы, проблема с детским садом. Когда в семье трое детей, один из них школьник, а двое дошкольники и места для них в разных детских садах разных районов, то получается, что по цифрам верно, а по сути — издевательство над родителями. Они просто не отправляют детей в детский сад, мать сидит с ними дома, хотя число мест в детских садах в Оренбурге по отчету соответствует числу детей», — обрисовала депутат довольно типичную ситуацию.

Детские сады в селах — это вообще большая проблема. Из-за того что местная молодежь предпочитает уезжать работать и жить в город, в группах бывает по одному-два ребенка. У муниципалитета нет денег ради этого содержать все заведение, и оно его закрывает, а детей предлагает возить в соседние, более населенные районы. «Вот есть здание, но оно закрыто. Но в статистику тоже входит», — посетовала Останина.

Похожая ситуация и в столице. Депутат рассказала, что в профильный комитет Госдумы приходит много писем от родителей из Москвы с просьбой помочь получить место в детском саду по месту жительства, поскольку до того, которое предоставили по электронной очереди, нужно добираться целый час с двумя пересадками. А если в семье несколько детей и им дали места в разных детских садах, то это становится нешуточной проблемой.

Где густо, где пусто

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов тоже считает, что заявленные 98,58 процента обеспеченности — это как средняя температура по больнице. Он отметил, что сейчас в стране происходят интенсивные демографические изменения. Одна из последних тенденций — население из-за дороговизны квартир в мегаполисах все чаще переселяется в пригороды. Соответственно, там мест в детских садах не хватает.

«Если мы посмотрим результаты переписи населения, то увидим, что в промежутке с 2010 по 2020 год в достаточно большом количестве районов в муниципальных образованиях население сократилось на 20-30 процентов. И есть небольшое количество муниципалитетов, где оно выросло на 20-30 процентов. Это, как правило, пригородные зоны в больших агломерациях. Например, Зеленодольский и Пестречинский районы Татарстана, которые примыкают к Казани, Московская область — там, где идет массовая застройка и массовое переселение в новое жилье, так называемый «взрывной переезд», — рассказал эксперт.

Есть регионы, в основном это национальные республики, где динамика рождений остается очень приличной, добавил Максимов: «Это Дагестан, Чечня, Ингушетия, Тыва, Республика Алтай. Но их, к сожалению, немного. Там потребность в детских садах растет и не перекрывается».

Запрос на дошкольные учреждения постоянно меняется, поскольку периоды демографического подъема сменяются спадом. Но адаптироваться к ним мы так и не успеваем. «Эти волны рождаемости преследуют нас не одно десятилетие. Когда мы видим дефицит мест в детских садах, мы начинаем их интенсивно строить и успеваем построить ровно к тому времени, когда демографический подъем сменяется демографическим спадом», — отметил эксперт. Сейчас как раз и наступил такой момент.

«Поэтому когда люди жалуются, что нет мест в детских садах, либо они оказались в той точке, где население интенсивно растет и за этим не поспевает инфраструктура, либо год или два назад им не досталось места в детском саду и они продолжают об этом говорить, хотя проблема решена, но они об этом не забыли», — полагает Максимов.

Варианты решения есть

В качестве варианта решения проблемы депутат Останина назвала оплачиваемый декретный отпуск до трех лет, чтобы ребенка не пришлось отдавать в ясли.

«Тогда бы мы не ставили вопрос о том, чтобы открывать больше ясельных групп. Хотя многие женщины не хотели бы терять рабочее место, хотели бы самореализовываться и так далее. Но всякий раз Правительство дает нам отрицательное заключение на законопроекты о продлении оплачиваемого декретного отпуска», — посетовала депутат.

По ее мнению, чтобы статистика была объективной, она должна отражать не общее количество детских садов, а число мест в них по месту жительства дошкольников.

В Общественной палате предлагают при планировании инфраструктуры обязательно смотреть на динамику деторождения и миграции в стране.