Почему дети могут быть привередливы в еде

Ученые из Королевского колледжа Лондона и Университета Лидса обнаружили, что привередливость в еде в основном зависит от генов и выступает стабильной чертой характера, сохраняющейся от младенчества до ранней юности. Результаты исследования опубликованы в Journal of Child Psychology and Psychiatry (JСРР).

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В исследовании приняли участие однояйцевые и разнояйцевые близнецы в возрасте от 16 месяцев до 13 лет. Ученые попросили родителей рассказать о рационе детей и оценить, насколько последние разборчивы в еде.

Оказалось, что привередливость в еде остается довольно стабильной на протяжении всего периода взросления ребенка, достигая максимума примерно в семилетнем возрасте, а затем начинает постепенно ослабевать.

Анализ данных выявил, что генетические факторы объясняют до 60% различий в предпочтениях в питании у детей в возрасте 16 месяцев. Этот процент увеличивается до впечатляющих 74% в возрастной группе от 3 до 13 лет. Интересно, что влияние окружающей среды оказывает более существенное воздействие на младенцев, когда дети особенно чувствительны к домашней обстановке.

По мере взросления становятся более заметными индивидуальные факторы восприятия пищи, такие как личный опыт и социальные связи. Привередливость в еде проявляется в отказе от разнообразных продуктов из-за предпочтений по текстуре или вкусу, а также в нежелании пробовать новые блюда. Эта тенденция довольно распространена среди детей и часто вызывает беспокойство у родителей. При этом разные пищевые предпочтения появляются как у однояйцевых, так и у разнояйцевых близнецов.

Доктор Зейнеп Нас из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, главный автор исследования, отмечает, что избирательность в питании не всегда является временным явлением и может сохраняться на протяжении длительного времени. Однако родителям стоит попытаться подтолкнуть детей к употреблению разнообразных продуктов.

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