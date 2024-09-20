Как одеть маленького ребенка на прогулку осенью

Осень — это прекрасное время года, когда природа играет разными красками, днём ещё светит солнце или просто тепло, а прогулки среди волшебных цветных лесов и парков вызывают неподдельный восторг даже у взрослых. Осенью летняя жара сменяется прохладным ветерком по утрам и прохладной ночью. С наступлением такой погоды каждый родитель задумывается о том, как одеть ребёнка: ведь на улице ещё полно активных игр, но дети чаще могут забегать в помещения — переменчивую погоду никто не отменял. А как же одеть новорожденного?

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Мы поговорили с Ольгой Шустицкой, перинатальным психологом, продюсером бесплатной Школы мам «Олант», которая дала нам несколько советов о том, как же подобрать необходимую осеннюю одежду для детей.

Как одеть новорожденного

Если сентябрь ещё может преподносить сюрпризы и быть будто четвёртым летним месяцем — по крайней мере днём, то октябрь и ноябрь — эти месяцы часто бывают довольно прохладными. Что надеть на совсем маленького ребёнка на прогулку осенью:

нужно обязательно надеть на малыша либо хлопковый комбинезон — такой, в котором малыш «ходит» и дома, либо боди с длинным рукавом со штанишками (для новорожденных такие штанишки в основном сразу идут с «носочками»),

помните, что у новорожденных совершенно другой теплообмен. Поэтому вы должны одевать его на один слой больше, чем одеваетесь вы сами. Для осенней прогулки младенцев нужно одевать потеплее, но без лишних слоёв одежды. Идеально подойдёт от одного до трёх слоёв, которые можно добавлять или убирать в зависимости от погоды,

если на улице уже ниже +15 градусов, то вам поможет осенний комбинезон, который как раз рассчитан на погоду от +5 до +15. Таких комбинезонов сейчас великое множество, и вы смело сможете надеть его поверх хлопкового комбинезона или боди со штанишками,

лёгкие шапочки, хлопковые носки — всё обязательно должно быть в вашем арсенале на осеннюю прогулку с малышом. Конечно, если на улице +20 или же 0 градусов, то шапочка либо ещё вообще не нужна (в первом случае), либо нужна уже плотная (во втором случае),

если вы выходите гулять с малышом ближе к вечеру, когда ещё тепло, обязательно возьмите с собой осенний лёгкий комбинезон. Ближе к вечеру температура резко падает, холодает довольно быстро,

обязательно возьмите на прогулку плед-одеяло. В случае, если непогода заставит вас врасплох, ваш малыш будет находиться в тепле,

тёплые варежки или перчатки лучше оставить на ноябрь, а то и вовсе зиму. Удобство же осенних комбинезонов для новорожденных в том, что «рукавички» уже пришиты к таким комбинезонам, поэтому вы сможете их надеть на маленькие ручки, если вдруг стало холодно,

оставьте на зиму массивные конверты из шерсти различных животных. Осенью в таком, если только не идёт снег и на улице нет отрицательных низких температур, ребёнок просто вспотеет и может перегреться,

оставьте проверку «холодно ли ребёнку» по носику или ручкам в прошлом. Всем нам может быть тепло, а вот нос с руками быть холодными — в конце концов, эти части тела открыты, находятся не под одеждой. Более того, организм только что родившегося ребёнка работает несколько иначе. Ему «важнее» согревать, скажем так, торс, а не конечности. Проверяйте температуру тела ребёнка сзади шеи — чувствуете, что в том месте шея горячая? Значит, ребёнку жарко.

Советы для самых маленьких дошкольников

Возьмите с собой куртку для ребёнка — погода может быстро измениться. Слои одежды могут быть такими: футболка, рубашка с длинными рукавами и лёгкая куртка. В зависимости от изменения температуры на улице ребёнок будет надевать или снимать ту или иную одежду, чтобы чувствовать себя более комфортно.

Не выбирайте рубашки или куртки со слишком большим количеством пуговиц или молний — самым маленьким может быть трудно с ними справиться.

Купите удобную и надёжную обувь, которая защитит ноги от травм и обеспечит комфорт в случае небольшого осеннего дождя.

Обратите внимание на головные уборы, шарфы и варежки/перчатки. Утром воздух может быть ещё прохладным, но ближе к полудню головные уборы можно снять.

Родители всегда заботятся о том, чтобы дети были надёжно защищены и имели самую качественную одежду и широкий ассортимент одежды на выбор. Покупайте необходимые вещи, которые ребёнок будет носить с удовольствием.

Иногда наши вкусы в вопросах моды расходятся с предпочтениями наших детей. Поэтому мы, родители, должны быть мудрее и выбирать одежду вместе, позволяя ребёнку – даже «пятилетке» самостоятельно определиться с тем или иным нарядом. Так вы можете быть уверены, что приобретённая одежда прослужит вам долгое время, и у вас сохранятся хорошие отношения с ребёнком.