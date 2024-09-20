Утрата ребенка: как найти выход из эмоционального кошмара

Мы рождаемся, учимся, создаем семьи и даем новую жизнь своим детям. Хорошо, когда ребенок растет здоровым человеком и становится на ноги, а родители радуются его успехам до конца своих дней. Однако случается, что родители хоронят тех, кого любили всем сердцем - своих детей. В беседе с ИА RuNews24.ru психолог консультативной службы по работе с детьми «Первая помощь» Майя Голубева поделилась, как справиться с горем и принять то, что уже не исправить.

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Говорят, что самое ужасное в жизни - это хоронить своих детей. Психолог Майя Голубева солидарна с этим мнением. По ее словам, горе от потери ребенка — это тяжелое испытание для родителей. Однако некоторые советы психологов помогут справиться с болью и начать жить дальше.

«Горе — это естественная реакция на утрату ребенка. Позвольте себе испытывать грусть, гнев, чувство вины и страх. Не бойтесь открыто демонстрировать свои чувства. Поделитесь своим горем с близкими друзьями и членами семьи. Если вам тяжело говорить о своей утрате, рассмотрите возможность обращения к квалифицированному психологу или терапевту. Горевание часто связано с ощущением вины. Имейте в виду, что вы не могли предотвратить утрату своего ребенка», - советует психолог.

Майя Голубева также настоятельно рекомендует разрешить себе плакать, ведь слезы помогают выразить горе и снизить уровень стресса. Стоит найти занятие, которое поможет родителям справиться с горем. Это может быть спорт, творчество или общение с другими родителями, пережившими подобную потерю.

«Не стесняйтесь искать профессиональную поддержку. Психологи и терапевты могут оказать помощь в преодолении горя и выработке планов на будущее. Откройтесь общению. Продолжайте поддерживать связь с друзьями и семьей, даже если вам тяжело обсуждать свою утрату. Не бойтесь просить о помощи. Если вам требуется поддержка в заботе о детях, приготовлении еды или выполнении других повседневных обязанностей, обращайтесь за помощью к близким и друзьям», - говорит эксперт.

По словам Майи Голубевой, стоит установить личные границы. Ведь порой люди могут напоминать о потере ребенка, что может вызвать неприятные эмоции. Не бойтесь защищать свое личное пространство.

«И что самое важное: не бойтесь говорить о своем ребенке. Рассказывайте о нем друзьям и родственникам, делитесь воспоминаниями и фотографиями. Это поможет сохранить память о ребенке и справиться с горем. Помните, что ваше дитя всегда будет жить в вашем сердце и душе. Но отпустите его, оплакивайте, но отпустите. Знайте, что ваш ребенок находится в лучшем мире», - резюмирует психолог.

Также важно помнить, что горе — это процесс, который длится разное время для разных людей. Дайте себе время на то, чтобы пережить утрату ребенка и начать жить дальше.