В России хотят удалить термины «буллинг» и «гендер» из школьных программ

В России предложили удалить термины «буллинг», «толерантность», «домашнее насилие» и «гендер» из школьных программ. В Минпросвещения высказались об инициативе, отметив, что школьники не заметят изменений, «Коммерсант».

В министерстве пояснили, что термины планируется заменить «на понятные и нейтральные формулировки, доступные для понимания учащимися». Так, «буллинг» и «домашнее насилие» могут заменить на «психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование», «гендеры» на «пол», а «толерантность» на «уважение» или «дружбу между народами» в зависимости от контекста.

Преподаватель русского языка и права, представитель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, в свою очередь, отметил, что предлагаемые изменения никак не отразятся на школьниках, поскольку речь идет в первую очередь о пособиях для учителей. С ним согласился профессор Института образования ВШЭ Олег Федоров.

«До детей эти формулировки никогда не дойдут и на учебный процесс не повлияют», — убежден Федоров.

Если поправки будут приняты, изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее Минпросвещения захотело исключить из уроков физкультуры в школах гольф и чирлидинг. Ведомство уверено, что это поможет сформировать осознанное отношение учащихся к истории, опыту и ценностям отечественной физической культуры и спорта.