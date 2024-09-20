Школы могут обязать следить за распространением буллинга

Несколько дней назад в одной из школ Челябинска случилось чрезвычайное происшествие. 13-летний ученик напал с молотком на троих одноклассников и учительницу. По некоторым данным, мальчик неоднократно сталкивался с буллингом (травлей — прим.ред.) со стороны сверстников.

© WomanHit.ru

После случившегося в Челябинске сотрудники Государственной думы подготовили новый законопроект. В рамках него школы могут обязать мониторить буллинг учеников и передавать информацию об издевательствах в ПДН. Причем следить за этим, возможно, будут еще и в интернатах. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash.

«Механизм такой: обнаружили что-то подозрительное, подготовили отчет, отправили в комиссию по делам несовершеннолетних. Там — оценка и последующие спецкурсы, если хулиганы найдены. Методики обещают разработать дополнительно», — указано в источнике.

Согласно законопроекту, под травлей подразумеваются систематические (более двух раз) издевательства в интернете и массовые стычки. Токсичные высказывания и распространение ложной информации также будут считаться унижением личности.