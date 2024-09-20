86 % самарских школьников делают домашнее задание с родителями

Абсолютное большинство родителей школьников помогают детям делать уроки, так ответили 86 % опрошенных. При этом 33 % отметили, что делают это часто, а 53 % - время от времени.

Чаще всего за советом к мамам и папам обращаются учащиеся начальной школы, об этом рассказали 58 % респондентов. 27 % взрослых помогают детям средних классов, а 5 % - выпускникам.

Интересно, что после поступления в колледжи и вузы студенты не прекращают пользоваться поддержкой. 4 % родителей будущих профессионалов регулярно вместе делают с ними домашние задания, говорится в опросе сервиса SuperJob.