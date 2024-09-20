Елена Малышева объяснила, зачем детям витамин D

Известно, что новорожденным в профилактических дозах назначается витамин D. В программе «Жить здорово!» телеврач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, стоит ли следовать рекомендациям врачей.

По словам Малышевой, главное при приеме витамина D соблюдение дозировки. Если принимать меньше, чем требуется растущему организму, это принимать к дефициту витамина, а значит к отклонениям развития ткани, когда кости, особенно в области грудной клетки и ног, растут неправильно. Происходит О-образное искривление. Кроме того, без витамина D нет иммунитета, а еще он участвует в формировании такого полового гормона, как тестостерон.

Также Продеус рассказал о важности витамина D для развития нервной системы и когнитивных функций.

Поэтому для профилактики рахита и укрепления иммунитета детям до года нужно принимать витамин D в обязательном порядке. Детям до года дозировку назначают врачи, малышам постарше нужно принимать 1200 МЕ витамина в сутки, рассказали врачи.

При этом важно соблюдать дозировку, подчеркнули врачи. Дело в том, что переизбыток витамина D чревато негативными последствиями. Вследствие избытка витамина D может развиться мочекаменная болезнь, камни в почках.

Что касается природного источника витамина D – это солнце. Но получить нужную дозу, пребывая под солнцем, сложно. Особенно зимой.

Поэтому Продеус и Малышева рекомендовали обратить внимание на печень трески, в 4 г которой содержится суточная норма витамина.

Ранее Малышева рассказала о новых правилах приема витамина D. Ранее сообщалось, как диагностировать у себя дефицит витамина D.

А ученые связали дефицит этого витамина с онкологией.