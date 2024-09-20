Врач рассказала, как защитить ребенка от осенней простуды

Осенью дети часто простывают из-за изменения погоды и контактов в школе. Для укрепления иммунитета ребенка необходимо следить за его питанием. Об этом рассказала врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

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«Включите в рацион продукты, богатые витаминами C и D: цитрусовые, ягоды, рыбу, яйца и молочные продукты. Они помогут укрепить защитные силы организма», — дала совет специалист.

Также врач посоветовала обучить ребенка правилам гигиены, так как регулярное мытье рук уменьшает риск заражения вирусами. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок одевался в соответствии с погодой.

«Проветривайте комнаты и увлажняйте воздух в помещении, чтобы снизить вероятность распространения вирусов. Также стоит поощрять физическую активность: прогулки на свежем воздухе и занятия спортом укрепляют организм и помогают справляться с простудными инфекциями», — отметила Сайфулина в беседе с РИАМО.

Кроме того, добавила врач, полноценный сон и соблюдение режима дня тоже оказывают влияние на здоровье. Также она посоветовала сделать прививку ребенка от гриппа.

Ранее врач Елена Малышева рассказала о пользе витамина Д для детей, а также поделилась советом, как избежать простуды осенью.