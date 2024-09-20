Инвестор объяснил, как научить ребенка финансовой грамотности

Инвестор Ходченков: когда ребёнок испытает небольшой кризис, он научится экономить. Обучение ребёнка финансовой грамотности — один из важнейших элементов воспитания. Как отмечают специалисты, если не хотите истерик в магазине, просто дайте ребёнку карманные деньги. Рассказываем, как научить детей обращаться с финансами.

Зачем давать детям карманные деньги

Советы для родителей о воспитании их детей успешными бизнесменами дал в интервью RuNews24.ru инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига инвесторов» Евгений Ходченков. По его словам, выделять ребёнку карманные деньги можно и даже нужно. Благодаря этому он:

научится планировать;

сможет самостоятельно принимать решения;

начнёт думать о будущем;

сможет выбирать между «потратить сейчас» или «отложить и приобрести что-то дороже и интереснее»;

осознает, что деньги не падают с неба;

перестанет клянчить и устраивать истерики в магазине.

В чём плюсы карманных денег

Имея собственные финансы, ребёнок осознает цену деньгам и научится их считать. Увидев, что на желанную игрушку придётся копить больше недели, несколько раз подумает, а так ли сильно она ему нужна. А родители смогут использовать волшебные слова: «У тебя же есть свои деньги, решай сам». Таким образом, вы больше не будете бояться идти с ним в магазин.

Как воспитать бережливость

Чтобы научить ребёнка бережливости, его необходимо погрузить в иллюзию в реальной жизни, помочь испытать небольшой кризис. Ходченков приводит такой пример: допустим, малыш получает свои карманные средства и тут же тратит их на сладости. На следующий день он просит больше и вдруг осознаёт, что денег нет. Эта ситуация поможет ему осознать их ценность и не станет транжирить по пустякам. Согласно исследованиям, люди, получавшие в детстве карманные деньги, будучи взрослыми, совершают на 30% меньше импульсивных покупок.

Никаких кредитов и долгов

Важно не давать ребёнку денег по первой просьбе. Надо заранее обговорить сумму и не пополнять её. Тогда ребёнок поймёт, что деньги — это ограниченный ресурс. И, потратив их разом, потом придётся отказываться от желаемого до следующего поступления. А родители не смогут содержать его всю жизнь.

Воспитание ценности труда

Если ввести дополнительную оплату за домашние дела, ребёнок научится ценить труд. Деньги перестанут быть для него просто бумажками, а станут наградой за усилия.

Карманные деньги — тоже своего рода инвестиция, которая обязательно вернётся вам твёрдым характером и личностным успехом вашего ребёнка.