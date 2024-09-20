Врач объяснила, почему «взрослая» еда может быть вредна для детей

Пищеварительная система ребенка формируется до 3–5 лет. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью «Известиям» рассказала о том, какие продукты могут быть опасны для детей до трех лет.

«До этого возраста детям постепенно вводят овощи, фрукты, крупы, нежирное мясо и рыбу, а также небольшое количество растительных и животных масел. Рекомендуется готовить пищу на пару, отваривать, тушить или запекать, избегая жареных и копченых блюд», – отмечает врач.

Кашух отметила, что в рацион детей до трех лет не следует включать соленья, консервы и колбасные изделия. Избыточное количество соли может привести к задержке жидкости в организме и увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Колбасы, сосиски и консервы содержат много консервантов, соли, уксуса и красителей, что негативно сказывается на печени и может вызвать аллергические реакции или отравления», – подчеркнула она.

Гастроэнтеролог добавила, что морепродукты также не следует предлагать детям, так как они могут вызывать сильные аллергические реакции и способны накапливать вредные вещества. Кроме того, условия транспортировки и хранения этих продуктов не всегда идеальны, что увеличивает риск отравления испорченными мидиями и креветками.

«До семи лет лучше исключить из рациона грибы, особенно лесные. Они представляют собой тяжелую пищу, которая создает значительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Грибы могут накапливать токсины, соли тяжелых металлов и радиацию, поэтому даже съедобные на вид грибы могут привести к отравлению», – добавила Кашух.

Врач также обратила внимание на вред фастфуда и снеков для детей. Эти продукты содержат много вредных жиров, специй, соли и синтетических добавок. Она отметила, что для взрослого человека при умеренном потреблении они не представляют опасности, однако для растущего организма могут быть значительно вредны. Поэтому не стоит давать детям кетчуп, майонез и другие промышленные соусы.

«Почти все дети любят сладости. Однако полностью лишать их гастрономических удовольствий не следует. Согласно расчетам специалистов ВОЗ, сахар должен составлять не более 10 % от суточного калоража, поэтому умеренное количество выпечки и сладостей не принесет вреда. Тем не менее избыток сладкого может негативно сказаться на пищеварении, состоянии зубов и привести к избыточному весу», – подчеркнула гастроэнтеролог.

Эксперт также отметила, что детям младше одного года не рекомендуется давать мед. Это сильный аллерген, и существует риск развития детского ботулизма. Он возникает, если ребенок проглатывает споры клостридии, которые могут содержаться в меде. Эти споры развиваются в кишечнике, выделяя токсины, что может привести к слабости, потере аппетита и другим проблемам. В более взрослом возрасте, когда ЖКТ становится более зрелым, таких рисков не возникает, добавила она.

«При добавлении новых продуктов в рацион ребенка следует быть осторожными с клубникой, цитрусовыми, орехами, бобовыми, куриным яйцом и другими потенциальными аллергенами. Рекомендуется предложить небольшой кусочек нового блюда и понаблюдать за реакцией в течение нескольких часов», – подытожила Кашух.

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