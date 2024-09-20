Как накопить на образование ребенку и когда стоит начать

Образование сегодня требует не меньших затрат, чем хороший автомобиль. Но когда же родителям начинать задумываться над накоплениями для оплаты вуза для ребенка? Об этом, а также о том, какие способы накопления более эффективны, нам рассказала Ольга Эльманова, юрист.

Начинаем планирование

Всем родителям, в первую очередь, стоит определиться, какие этапы образования они готовы оплачивать. Как говорит наш эксперт, без четкого плана вы едва ли сможете накопить крупную сумму. Выбирая обучение ребенка в школе на коммерческой основе, вы значительно увеличиваете сумму, которую вам необходимо отложить на последующее обучение ребенка в вузе. А может, вы решите оплатить профессиональное образование, а последующее обучение в вузе будет копить уже сам студент? Продумайте эти этапы хотя бы примерно. Чем раньше вы об этом задумаетесь, тем более эффективным будет ваше распределение средств.

Открываем счет

Как правило, мамы и папы открывают накопительный счет или вклад.

Ольга: «Если вы откладываете около 8% от дохода, вы уложитесь в сбор средней суммы для обучения ребенка в вузе, но не забывайте, что цены на обучение растут с каждым годом, а потому стоит подумать над увеличением процента по мере роста цен».

Вклады выбирают люди, которым удобнее вносить крупные суммы нерегулярно. Этот способ работает в случае доходов семьи выше среднего.

Кешбэк

Для некоторых людей может сработать и способ с дебетовыми картами и процентом на остаток. Конечно, крупную сумму накопить довольно трудно, особенно если вы нечасто пользуетесь конкретной картой. Тем не менее некоторое количество средств вам удастся сохранить, часть этих денег можно отдать ребенку в качестве первого взноса на оплату обучения в том же колледже.

Маткапитал

Прелесть маткапитала в том, что срока ограничения действия у него нет, и одна из его функций — оплата образовательных услуг. Единственный момент, о котором не стоит забывать, использовать маткапитал для оплаты обучения ребенка можно только до того, как ученику исполнится 25 лет. Чтобы использовать материнский капитал, необходимо заполнить форму на сайте Социального фонда России или же на платформе госуслуг.