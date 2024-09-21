Родители рассказали, каких предметов не хватает в школьной программе

Более половины россиян хотели бы добавить в школьную программу уроки по программированию и IT. Финансовая грамотность и уроки бытового труда — также в списке популярных ответов, показало исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, чаще всего родители хотят добавить уроки IT и программирования (в 56% случаев), чтобы ребенок научился кодить еще в школе. Второй по популярности ответ — финансовая грамотность: в 30% случаях родители отмечают важность финансового планирования и грамотность в обращении с деньгами еще со школы. Чуть реже — в 29% случаев — родители школьников выступают за необходимость добавить в программу больше уроков бытового труда: готовки еды, шитья и уборки. Среди популярных был также ответ о необходимости усиленной профориентации: в 20% случаев родители считают наиболее важным своевременное определение с будущей профессией.

Интересно, что важность занятий с психологом родители оценивают наравне с занятиями по шахматам (их считают важными в 11% случаев). А вот ораторское искусство и половое воспитание назвали реже всего: не чаще чем в 6% случаев.