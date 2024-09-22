Нужно ли давать ребенку карманные деньги и как именно это лучше делать

Согласно опросу финансового маркетплейса, треть респондентов планируют заказать банковские карты для детей-школьников в начале учебного года. «Вечерняя Москва» задала экспертам важные вопросы о детских картах и карманных деньгах для школьников.

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Удобны ли детские банковские карты?

— Да, вполне, потому что ребенок не может потерять деньги, плюс, привязав карту к приложению, вы всегда можете отследить его траты, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский. — К тому же детскую карту легко пополнить — на нее в любой момент можно перевести деньги. К тому же ребенок научится пользоваться банковскими сервисами, поймет, что такое кэшбэк, и узнает, как его накопить.

Нужно ли в принципе давать ребенку карманные деньги?

— Да, если соблюдать ряд условий, — пояснила детский психолог Вероника Нефедова. — Прежде всего давайте каждый месяц или неделю строго определенную сумму. Потратил раньше — остался без денег. Так ребенок учится планировать бюджет. Второе — не наказывайте лишением средств за плохое поведение и не платите за хорошие оценки. Хорошо учиться — это норма.

Как добиться, чтобы ребенок не тратил лишнего?

— Дайте ему вместо кредитки дебетовую карту, и он не уйдет «в минус», — советует Артем Извольский. — Если тратит много, попробуйте дать наличку. Оплата купюрами, как показывает практика, снижает траты. Ты видишь, как уходят деньги.

Как избежать мошенничества?

— Объясните детям, что никому нельзя давать информацию о кодах карты и ее номере. Детей обманывают точно так же, как взрослых, например обещая какие-то интернет-игры со скидкой, — рассказывает Вероника Нефедова.

Как оформить детскую банковскую карту?

— Приходите в банк, — отвечает Артем Извольский. — Банковские карты могут выдаваться несовершеннолетним от 6 до 14 лет — в виде дополнительной карточки, открытой к счету родителя. С 14 лет подросток может открыть карту с отдельным счетом.

Прямая речь

Мери Валишвили, кандидат экономических наук:

— Детский банкинг для некоторых кредитных организаций стал отдельным направлением работы. Многие родители давно перешли на безналичные расчеты, и им значительно удобнее обеспечивать ребенка карманными деньгами с помощью перевода. Кроме того, все расходы ребенка находятся под контролем взрослых.