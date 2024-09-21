Продолжается дискуссия о том, как быть, если в школьных классах есть дети, плохо или совсем не говорящие по-русски.

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В некоторых СМИ появилась информация, что в регионы направлены рекомендации: школам нужно стремиться к тому, чтобы в классах было не больше трех учеников, для которых русских не родной.

О том, как следовать рекомендациям, не ущемляя права детей, "РГ" рассказала декан факультета регионоведения и этнокультурного образования Института социально-гуманитарного образования МПГУ Елена Омельченко.

- Важно понимать: рекомендация о трех учениках - это именно рекомендация, а не запретительная мера. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на образование, и ребенка, конечно же, примут в школу, но постараются не объединять всех детей, для которых русский язык неродной, в один класс, а распределят их более равномерно по всей параллели, - отмечает Елена Омельченко. - Это позволит учителю применять к таким ученикам так называемый дифференцированный подход: например, давать индивидуальные домашние задания на аудирование - прослушивание русскоязычных текстов.

По мнению Омельченко, три ребенка с меньшей вероятностью, чем десять, начнут активно общаться на родном языке внутри своей группы.

- А значит, есть есть шанс, что у них быстрее появятся русскоязычные друзья, что положительно скажется не только на языковой, но и на социокультурной адаптации к российской школе и детскому коллективу, - подчеркивает эксперт.

Как помочь школьникам, плохо говорящим по-русски, и педагогам, которые учат их? Елена Омельченко считает, что педагогам - не только русистам, но и учителям других школьных предметов, - желательно владеть элементами методики "русский как иностранный".

- Например, в Московском педагогическом госуниверситете будущих учителей мы готовим к работе в поликультурных классах, где среди учеников могут быть и дети, слабо владеющие русским языком, - пояснила Омельченко. - Показываем, как адаптировать к потребностям иноязычных школьников формулировки заданий. Особенно это важно при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ведь ребенок может неплохо знать предмет, но из-за слабого владения языком показать низкий результат.

Но самое оптимальное - организовать для учеников-инофонов дополнительные занятия по русскому языку как иностранному во второй половине дня, в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования.