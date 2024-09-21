Какие фразы родителей сделают детей по-настоящему счастливыми

Многие родители спрашивают себя, как сделать ребенка счастливым. Для этого совсем не нужно задаривать малыша подарками, достаточно говорить ему три фразы, о которых помнят не все родители.

Во-первых, нужно меньше критиковать свое чадо и чаще хвалить его за правильные поступки и успехи в учебе, спорте и искусстве. На регулярной основе говорите нижеперечисленные фразы.

«Мы счастливы, что ты у нас есть!». Ваш ребенок должен знать, что мама и папа любят его не только за какие-то достижения. Он будет счастлив знать, что его любят просто так.

«Мы гордимся тобой!». Чадо должно знать, что родители им гордятся. Показывайте ребенку, что вы не игнорируете его старания и успехи, а также, что вы воспринимаете его всерьез.

«Можешь рассчитывать на нас в любой момент!». Ребенок будет счастлив, если будет знать, что родители его поддерживают. Покажите ребенку, что готовы помочь ему в любой момент.

Ранее сообщалось, что нет ничего сложного в том, чтобы научить ребенка самостоятельно одеваться. Однако для этого родителям все равно придется запастись терпением и подходящей одеждой.