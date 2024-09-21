От какого заболевания детей защищает грудное вскармливание

Ученые из Нью-Йоркского университета обнаружили, что грудное вскармливание поддерживает устойчивый рост определенных микробов в кишечнике и полости носа младенца, что может снизить риск развития астмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

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В исследовании приняли участие 2227 детей и их матери. Ученые проанализировали микробный состав носов и кишечников всех испытуемых и собрали информацию о характере грудного вскармливания в каждой паре мать-ребенок.

Было обнаружено, что в микробиоме кишечников и носовых проходов у детей, потребляющих калории из молочных смесей до трехмесячного возраста, происходило более резкое увеличение роста микробов. У детей аналогичного возраста, находящихся на грудном вскармливании, «пополнение» микробиома происходило более медленными, постепенными темпами.

Ускоренная колонизация микробами, наблюдаемая у детей, отлученных от груди, коррелировала с более высоким риском развития астмы. Ученые предположили, что грудное молоко содержит сложные сахара, перерабатываемые специфическими микробами. Молочные смеси содержат компоненты, для правильного усвоения которых требуется другой набор микроорганизмов, формирующийся в более позднем возрасте.

Исследовательская группа также обнаружила, что у детей, приученных к молочным смесям, бактерия под названием Ruminococcus gnavus в организме появляется раньше, чем у детей, находящихся исключительно на грудном вскармливании. Эта конкретная бактерия играет роль в производстве короткоцепочечных жирных кислот и процессах, связанных с аминокислотой триптофан, которая связана с нарушением работы иммунной системы и повышенным риском развития астмы.

Ранее была найдена связь между сахарным диабетом и астмой.