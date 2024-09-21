Запрету на теорию Дарвина в российских школах дали научную оценку

Теория эволюции имеет доказательную базу, а факты не могут препятствовать духовному развитию населения. Таким образом идею запретить в российских школах теорию Дарвина оценил биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. Его цитирует «Подъем».

«Это как сказать, что теория всемирного тяготения способствует разложению детей, что представление о том, что два плюс два равно четыре, способствует разложению детей. Это просто факты, факты о реальном мире, установленные современными учеными за гранью каких-то разумных сомнений», — заявил популяризатор науки.

По его мнению, отказ от преподавания теории Дарвина в школах губительно скажется на будущем поколении, а последствия будут иметь комплексный характер. Отмену дарвинизма в российских школах Панчин сравнил с отказом от достижений бактериологии.

«Например, что на самом деле все болезни возникают из-за того, что мы недостаточно молимся или недостаточно питаемся праной, или из-за того, что аура становится не того цвета или чакры прогибаются. Вот примерно такого же уровня последствия будут для биологического образования наших школьников», — предположил собеседник издания.

Ранее экс-премьер Чечни Муслим Хучиев обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с призывом запретить в школах теорию эволюции Чарльза Дарвина и убрать ее упоминание из учебников. По мнению политика, теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом в духовном разложении детей.