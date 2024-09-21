Актер Крюков пообещал не делать со своими детьми домашние задания

Актер Константин Крюков рассказал о воспитании детей и нашел повод пожалеть современное подрастающее поколение. Его цитирует "Пятый канал". По его словам, сейчас родители делают домашние задания с детьми, а с ним никто их не делал. "В школе никто понятия не имел, как мои родители выглядят, они ни разу туда не зашли за всю мою жизнь. И я сейчас смотрю — бедные дети! Их мучают мамы, делают с ними уроки…" - размышляет он. Крюков заявил, что со своими детьми постарается избежать совместного выполнения домашних заданий и намерен учить их самостоятельности в этом вопросе. Накануне жена Константина Крюкова Алина впервые показала в соцсетях фото актера с их годовалым ребенком. Для Крюкова этот ребенок стал вторым, у актера есть дочь Юлия от первого брака с Евгенией Варшавской. Пара развелась через год после рождения девочки, экс-супруги не давали интервью по этому поводу и не комментировали разные домыслы и слухи.