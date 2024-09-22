Родителей предупредили о вреде гаджетов для детей

Родителям необходимо устанавливать время, в которое их дети могут играть в гаджеты. Они сильно влияют на здоровье малышей, рассказала глава ГК InfoWatch Наталья Касперская.

Раньше считалось нормальным зрение 100%, сейчас этот показатель опустился до 85%. По словам эксперта, смартфоны и планшеты сделаны так, чтобы привлекать внимание пользователя.

В игры намеренно добавляют «крючки», которые не дают возможности оторваться от игры. По этому же принципу устроены новости, соцсети и так далее, — сказала Касперская.

Сидячий образ жизни приводит к гиподинамии и сколиозу у детей. При этом у подростков может возникать асоциальное поведение. Поэтому важно договариваться со своим чадом и ограничивать время, проведенное с гаджетами, передает «Парламентская газета».

Ранее проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рассказал, что зарядка гаджетов под подушкой чревата возгоранием. По его словам, в таком случае ухудшается циркуляция воздуха, что приводит к перегреву устройства. Как отметил эксперт, зарядка гаджета при низких температурах замедляет химические процессы в аккумуляторе, что ведет к снижению емкости и производительности.