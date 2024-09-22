Советы психолога, как привить ребенку любовь к учебе

Отказ ребенка учиться в раннем возрасте может привести к серьезным последствиям. Поэтому близкому окружению непоседы важно вовремя распознать проблему и начать ее решать. Родителям стоит помнить, что получить хорошее образование для своего чада важно не только ему, но и вам, прежде всего.

Психолог и педагог Татьяна Треунова в беседе с журналистом ИА sovainfо.ru отметила: чаще всего за нежеланием учиться не стоит серьезной проблемы. Возможно, это просто лень или немотивированность. Поэтому родителям нужно построить схему вовлечения школьника в занятия.

Положительные эмоции - двигатель прогресса

Прежде всего нужно дать понять ребенку, что школа - это не только много домашней работы, стрессовые контрольные и ранние подъемы. Важно напомнить и о приятных моментах. Это могут быть внеклассные занятия, общение со сверстниками.

Психолог советует:

- Напомните школьнику об интересных экскурсиях в прошлом учебном году, совместных праздниках, о любимом предмете и его успехах в нем. Спросите, что он чувствовал в этот момент, какие есть теплые воспоминания, и "подогрейте" их ещё больше. Например, можно сказать, что его ждет новая поездка с классом, его любимые друзья и их игры после занятий или на переменах.

Педагог уверена: теплые воспоминания греют душу и ребенку захочется пережить эти эмоции снова.

Родительская поддержка = любовь ко всему

Татьяна Треунова подчеркнула, что важно дать школьнику похвалу. Именно родительскую, а не от педагога за хорошо выученный параграф. Не стоит снова и снова напоминать о важности образования. Вместо этого лучше обратить внимание на его сильные стороны. Напомнить, что он творческий человек и лучший в классе на уроке музыки, или сказать, что растет "будущее науки и биологии" и это его призвание. Если же в учебе ребенок слаб, но любит играть в футбол, то слова "Ты - лучший футболист, которого я только знаю" намного больше дадут мотивации, чем "Если в этом году будут двойки - отберу телефон".

Психолог напоминает:

- В детстве мы хвалим детей буквально за все: кривой рисунок, нелепая поделка, четверостишье с подсказками на коленях у Деда Мороза. А когда наступает переходный возраст и подростку действительно нужна колоссальная родительская поддержка, то похвала, как правило, исчезает. А ведь в это время у школьников сильно страдает самооценка. И ежедневная поддержка необходима им как воздух.

Метод "кнута и пряника"

Каждый взрослый помнит, как в школьные годы не хватало свободы. Поэтому своему ребенку важно ее давать, но порционно. Не стоит потакать в абсурдных ситуациях, как вредные привычки, но и держать в ежовых рукавицах не нужно.

Похвала всегда должна быть обоснованной, поддержка - своевременной, а запреты - оправданными.

Психолог советует ввести систему бонусов. Взрослые к ней привыкли на работе, а вот ребенку это будет интересно, необычно и мотивационно. Хорошие оценки и примерное поведение не всегда стоит оценивать деньгами. Можно заменить поездкой с друзьями на картинг, новым велосипедом или дополнительным выходным.

Педагог отмечает:

- Многие родители боятся так "купить" ребенка. Но вспомните себя на работе. Когда есть премии или отгулы, всегда приятнее трудиться, зная, что ваш результат непременно оценят. Татьяна Треунова подчеркнула, что в список "бонусов" не рекомендуется включать новые гаджеты, подписку на платные игры. Стоит помнить, что депремирование в системе тоже может присутствовать, но оно не должно лишать ребенка самого важного. То есть не стоит запрещать посещать любимую спортивную секцию из-за двойки в школе.

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