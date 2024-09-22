Эксперт по этикету: дети в транспорте должны стоять

Уступить место ребёнку нужно в случае, если в замкнутом пространстве образовалась давка.

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Это обусловлено мерами безопасности, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Татьяна Николаева.

«Мы не даром с вами слышим призывы уступать места не детям, а пассажирам, у которых маленькие дети. И вот этим пассажирам, обращаю ваше внимание, нужно уступать места. А дети в транспорте должны стоять. Единственное «но» — если в транспорте давка, вот детей тогда лучше посадить, чтобы им ничего не угрожало. Если у нас нормальная ситуация, то дети в транспорте стоят, пусть они готовятся стать взрослыми людьми. Они моложе всех взрослых людей, им стоять не составляет труда. Но я, конечно, не говорю о детях-инвалидах и так далее. Поэтому вот здесь очень много расхождений. Сама не раз бывала свидетелем споров в транспорте».

Ранее психолог Ирина Корчагина рассказала о нежелании современных бабушек сидеть с внуками. У них продолжается насыщенная жизнь, поэтому детей они воспринимают как дополнительную нагрузку.