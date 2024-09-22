Психолог объяснил, почему дети могут становиться квадроберами

Если взрослые уделяют слишком много внимания домашним животным, у ребёнка может возникнуть желание походить на зверя.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Мы сталкиваемся со смещёнными ролями в семейной системе, когда, например, мама ассоциирует домашнее животное со своим ребёнком. Мы нередко слышим, когда мама зовёт своё животное: "Ты мой мальчик, ты мой дорогой сыночек, доченька моя написала, сейчас я тебе пеленку поменяю". И это обращение не к ребёнку, а к домашнему питомцу. И тогда у ребёнка возникает внутренний когнитивный диссонанс, ревность, настоящая ревность. Сначала это будет выражено в агрессии, и мы видим, как дети маленькие пытаются это животное обидеть, загнать под стол, навредить этому животному. Потом ребёнок понимает, что это животное занимает существенную роль в жизни матери. Тогда что ему, бедному, остаётся? Здесь нужно принять важность ребёнка и потихонечку перестраивать роли, но, если этот ребёнок мал, до шести лет».

С подростками-квадроберами нужно вести диалог, отметила эксперт.

«Если мы говорим с вами о подростке, который буквально перерос из человеческой роли сына в роль домашнего питомца, с ним стоит говорить. Спросить, чем ему эта роль вкуснее, выгоднее, полезнее. Как правило, дети отвечают: «Мама, ты нашего Рекса любишь больше, ты его водишь по каким-то врачам. Даже когда он два дня не какал, ты заплатила огромные деньги за то, чтобы узнать, почему он не какал, а на самом деле он какал за диваном все эти два дня. Но ты даже не заметила, что у меня фингал под глазом, ты даже не обратила внимание, не спросила, кто мне его поставил».

Ранее в РПЦ сочли квадроберство пропагандой возвращения общества к язычеству. По словам замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, «современные тенденции в субкультурах низводят человека до уподобления животным».

В беседе с ТАСС представитель Русской православной церкви отметил, что «предшественники нынешних квадроберов одевались в шкуры и считали себя животными».

Квадроберы — это дети и подростки, которые перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют накладные хвосты и маски с изображением волков, лис и так далее.