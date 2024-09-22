Педиатр рассказал, как избежать болезни ребенка в школьный период

Закаливание, одежда по сезону и вакцинация от гриппа защитят иммунитет ребенка в школьный период. Об этом рассказала старший врач-педиатр клиники академика Ройтберга Екатерина Морозова.

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«Если летом ребенок активно проводил время на свежем воздухе, ездил на море, занимался спортом и придерживался привычного режима дня, то его организм уже на 50% готов к школе», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».

Дети с активным образом жизни болеют на 30% реже.

Важно одевать школьника по погоде и не перегружать его теплой одеждой. Стремление чрезмерно согреть ребенка может привести к снижению иммунитета, считает врач. Если в учебном заведении обязательна школьная форма, стоит обсудить с учителем возможность носить ее облегченный вариант в солнечные дни.

Морозова также порекомендовала прививать детей от гриппа. Получившие вакцину школьники болеют на 60% меньше.

Ранее терапевт Дельманова рассказала, какие болезни обостряются осенью. Самым распространенным недугом оказалась депрессия, которая сопровождается усталостью, тревожностью и сонливостью.