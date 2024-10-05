Восемь причин отдать ребенка на плавание

Осенняя пора - время стресса для организма: отдых сменяется учебой. Один из спорных вопросов осенью — как укрепить здоровье ребенка? Например, может ли помочь в этом плавание? В этом Рамблеру помог разобраться чемпион и рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта, сооснователь сети школ плавания в Москве —Антон Чупков.

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Когда начинать?

Доказано, что систематические занятия плаванием с раннего возраста отлично закаливают ребенка, делают его менее подверженным заболеваниям, стимулируют правильное физическое развитие. Обучение плаванию и правильным стилям рекомендуется начинать после 3-х лет. Именно в этот период активно формируется опорно-двигательная система. Плавание в бассейне позволяет укрепить нервную систему, пригласить повышенную возбудимость, положительно воздействует на сосуды и сердце малыша.

Полноценное же обучение и возможность стабильного прогресса начинается примерно с 7 лет: можно давать больше нагрузки, изучать сложные технические элементы и начинать готовиться к первым соревнованиям. Например, у нас дети от 7 лет регулярно участвуют в любительских соревнованиях, организованных по уровням: новички соревнуются с такими же новичками. Антон Чупков Пловец, двукратный чемпион мира, основатель Школы плавания #1

Почему стоит пойти на плавание:

Комплексное укрепление здоровья: работают мышцы плечевого пояса, спины, рук и ног, живота, тренируются дыхательная, сердечно-сосудистая, кровеносная и нервная системы организма. Развивается выносливость, совершенствуются механизмы терморегуляции и в конечном итоге укрепляется иммунитет.

Эмоциональное благополучие: вода успокаивает и приносит положительные эмоции. Плавание подходит возбудимым, чрезмерно активным, эмоционально неустойчивым детям: занятия направят энергию в мирное русло, при этом снимая стресс и мягко успокаивая. Кстати, занятия плаванием способствуют улучшению сна. И в целом, иметь собственное хобби для любого ребенка полезно, проводя время за своим занятием, ребенок улучшает когнитивные навыки. Хобби не бывают бесполезными, особенно, если ребенку нравятся занятия.

Как научить ребенка рисовать, если вы не художник

Характер и дисциплина: любые регулярные занятия спортом дисциплинируют и воспитывают характер. В бассейне ребенка научат не только плавать, но и реагировать на победы и поражения, отвечать за свои достижения и свое здоровье, ставить цели и достигать их.

Безопасность и доступность: считается, что риск получить повреждение в плавании минимален. Напротив, бассейн рекомендован во время восстановления после многих болезней и травм. Экипировка для плавания не требует крупных вложений.

Необходимый навык: в экстремальной ситуации на воде - спасет и позволит помочь другим.

У нас был такой случай с учеником. Однажды семья отдыхала на море: папа, мама и 2 мальчика. Старшему было 9 лет, младшему 6,5 лет. Младший играл у самого берега, создавая песчаный замок. В один момент большая волна накрыла его и начала затаскивать в воду, парень испугался и не знал, что делать. В этот момент родители отошли за напитками. Старший сын сразу отреагировал, не испугался и смог спасти младшего брата. К слову, занимался на тот момент мальчик всего полгода. Антон Чупков Пловец, двукратный чемпион мира, основатель Школы плавания #1

Подходит для детей с травмами и другими осложнениями. Плавание может быть полезным при снятии болевых ощущений или улучшить восстановление после травмы. Плавание развивает дыхательную систему. Влажность в бассейне - большой плюс для страдающих астмой.

Подходит для детей с травмами и другими осложнениями. Плавание может быть полезным при снятии болевых ощущений или улучшить восстановление после травмы. Плавание развивает дыхательную систему. Влажность в бассейне - большой плюс для страдающих астмой. При тренировках увеличивается объем легких, вследствие чего регулируются дыхательные процессы в целом. Это происходит благодаря задержке дыхания в процессе плавания. Не стоит забывать и про нарушение осанки. Плавание помогает нормализовать нагрузку на позвоночник, что со временем обеспечивает правильную, красивую осанку. Антон Чупков Пловец, двукратный чемпион мира, основатель Школы плавания #1

Улучшение аппетита. Занятия плаванием — достаточно изматывающее занятие, поэтому проблема “ребенок ничего не хочет есть” забывается родителями почти сразу.

Красивая фигура. Это тоже немаловажно для детей, особенно для подростков. Плавание оказывает равномерное воздействие на все тело, и происходят пропорциональные изменения силуэта. Мышцы не накачиваются, а повышают выносливость и становятся крепче.