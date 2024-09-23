Специалист рассказал, как организовать питание школьника при стрессе

Учебный процесс нередко сопряжен с трудностями. Как правильно организовать рацион ребенка для снижения нервозности, рассказала к. м. н., ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Адиля Сафронова.

Какие продукты стоит включить в рацион школьника для уменьшения стресса

Для борьбы со стрессом важны не столько конкретные продукты, сколько сбалансированное питание. Организм должен получать все необходимые вещества: омега-3, витамины, минералы, аминокислоты, мелатонин и пребиотики. Это и составляет диету, помогающую справляться со стрессом.

Исследования показывают, что увеличение потребления фруктов, овощей, рыбы и цельнозерновых может снизить риск депрессии. Продукты с активными веществами, например, бананы и шоколад, помогают улучшить настроение. Важно учитывать предпочтения ребенка и избегать продуктов, усиливающих гиперактивность.

В стрессовый период, например, перед экзаменами, стоит увеличить перекусы, но ввести здоровые, низкокалорийные варианты.

Какие продукты улучшают внимание и успеваемость ребенка

Рыба, богатая йодом и омега-3, позитивно влияет на концентрацию и работу мозга. Не стоит забывать про морепродукты и кисломолочку, которые поддерживают здоровье кишечной микробиоты.

Следует разнообразить рацион овощами и фруктами разных цветов, содержащими антиоксиданты. Орехи и сухофрукты также полезны.

Разные исследования показывают, что высокая успеваемость подростков в школе связана с регулярным потреблением фруктов и овощей, редким употреблением сладостей и газированных напитков, привычкой завтракать по утрам и семейными ужинами.

Нужен ли ребенку рыбий жир и есть ли у него противопоказания

Рыбий жир получают из тканей и печени рыб, и он является ценным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, а также витаминов А и Д. Питательные вещества из натуральных продуктов усваиваются лучше всего. Если ребенок не получает достаточное количество рыбы, можно использовать добавки с очищенным рыбьим жиром или специализированные продукты. Однако он противопоказан, если есть пищевая аллергия на его компоненты, пишет портал "Здоровое-питание.рф".