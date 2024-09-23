Более четверти школьников хотят работать в сфере искусства

Самой популярной работой мечты среди школьников является сфера искусства — так ответили 22,5% опрошенных. Те подростки, которые уже ищут работу, связанную с искусством, рассчитывают на зарплату 31 456 рублей в месяц, что существенно отличается от средней ожидаемой зарплаты, например, в сфере страхования — за такую работу подростки ожидают 57 500 рублей в месяц. Это самая высокая ожидаемая заработная плата среди всех сфер, в которых школьники ищут работу. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным MAXIMUM Education за 2023-2024 годы, на втором месте по популярности профессии мечты среди школьников оказалась сфера медицины (14,2%), востребованными остаются блогерство (13,5%), IT (12%), психология (12%) и мода (10%). Также подростки отвечали, что в будущем мечтают работать в образовании (8%), предпринимательстве (7%), спорте (6%), юриспруденции (6%), военном деле (6%) и маркетинге (6%). Самыми непопулярными сферами оказались торговля (1%) и сельское хозяйство (0,8%).

При выборе будущей специальности школьники опирались в большинстве своем на результаты профтестирования (18%). Также на их мнение влияют родители (16,5%) и истории успеха, которые они слышали от старших (15%). На 4% респондентов влияние оказало мнение их учителей.

Однако сейчас в большинстве своем школьники работают на другой работе. Так, наибольшее число активных резюме подростков за этот же период было зафиксировано в сферах административного и рабочего персонала (26 800). Также часто подростки искали работу в области домашнего персонала (24 958), продаж (22 108), транспорта (16 418), туризма (14 831) и лишь затем в сферах искусства и развлечений (6 427).

В целом, как отмечает hh.ru, за последние три года число приглашений подростков 14-18 лет на вакансии со стороны работодателей выросло на 172% (с 1,2 млн до 3,2 млн).

По данным за первое полугодие 2024 года, самое большое количество приглашений подростков на вакансии наблюдалось в сфере продаж (1 млн). На втором месте оказалась розничная торговля (0,55 млн), а на третьем — сфера домашнего и обслуживающего персонала (0,52 млн). Также подростков искали в сферах транспорта и логистики (0,47 млн), рабочего персонала (0,35 млн), туризма и ресторанов (0,35 млн), административного персонала (0,3 млн), маркетинга и PR (178 тыс.), IT (98 тыс.), искусства, развлечений и масс-медиа (84 тыс.).

Самую высокую зарплату в среднем ожидают подростки, которые ищут работу в сфере страхования, а на втором месте оказались сферы закупок (50 000 руб.) и инвестиции и консалтинг (50 000 руб.), а на третьем — управление персоналом (49 952 руб.). Подростки, которые ищут работу в сфере спорта и красоты, хотят получать около 43 434 рублей в месяц, в то время как потенциальные юристы рассчитывают на 40 тыс. рублей. На относительно невысокие зарплаты подростки рассчитывают, когда ищут работу в сфере искусства (31 456 руб.) и науки (27 741 руб.).

В будущем школьники мечтают о других зарплатах. Большая часть подростков достаточно амбициозны: 18% намерены зарабатывать свыше 400 тыс. рублей в месяц, 11% — 200-350 тыс. рублей в месяц. Еще 10% ответили, что рассчитывают на 100-120 тыс. рублей в месяц, а 3,5% ответили, что планируют зарабатывать до 50 тыс. рублей. 13% вообще не задумывались об этом.

Ранее выяснилось, что российские студенты нуждаются в психологической помощи, но редко за ней обращаются.