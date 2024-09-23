Новый перечень ЕГЭ может вступить в силу в 2025 году

Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения новые перечни вступительных испытаний. Речь идет о наборе из нескольких экзаменов, которые абитуриент должен сдать для поступления в вуз. Подробности сообщает «Коммерсантъ».

«Традиционно ВИ-1 одинаковое для всех – это экзамен по русскому языку. Для ВИ-2 министерство устанавливает профильный, по его мнению, предмет (в некоторых случаях предлагает вузу выбрать из нескольких вариантов)», – говорится в сообщении.

Для ВИ-3 министерство дает список предметов: вуз может сам выбрать нужный экзамен или оставить выбор на усмотрение абитуриента. Большинству вузов достаточно трех испытаний, но некоторые устанавливают четвертое (предмет для него выбирается из министерского перечня).

По информации Минобрнауки, настоящий перечень вступительных испытаний нуждается в актуализации с учетом содержания федеральных государственных образовательных стандартов. Если изменения реализуются, то вузы получат больше свободы при формировании экзаменов на технические направления.

В вузовском сообществе обсуждается конкуренция между физикой и профильной математикой. В 2019 году ЕГЭ по физике выбрали 149 тыс. выпускников, экзамен по информатике – 80 тыс. К 2024 году ситуация изменилась: экзамен по физике сдали всего 91 тыс., а информатику выбрали 123 тыс. При этом физика нужна для учебы на технических специальностях.

Директор образовательных программ департамента управления персоналом «Росатома» Валерий Карезин говорит, что корпорации требуются молодые специалисты с хорошим знанием физики. Господин Карезин подчеркивает: если новый перечень будет принят, «Росатом» будет заинтересован в сотрудничестве с вузами, которые выберут физику в качестве обязательного экзамена.

Документ Минобрнауки требует от будущих учителей-«профильников» сдать экзамен по тому предмету, который они планируют преподавать. Сейчас для педагогических специальностей обязательным ВИ-2 является обществознание.

Если проект примут, изменения начнут действовать с 2025 года. Выпускники должны до 1 февраля 2025 года окончательно определиться с ЕГЭ, а вузам необходимо опубликовать список вступительных экзаменов не позднее 20 января 2025 года, пишет «Коммерсантъ».

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