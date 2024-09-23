Ошибки, нарушающие правильное развитие зубов у детей

Типичные ошибки взрослых, нарушающие развитие зубов и челюстей у ребенка, назвала врач-ортодонт Анна Долидзе. Об этом сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Изначально нижняя челюсть смещена у детей назад. При грудном вскармливании она начинает расти от активного сосания. Через шесть месяцев после рождения нижняя челюсть должна сдвинуться вперед, поэтому подбородок становится более выраженным. Если активных движений не будет, то подбородок сместится назад, нижняя губа западет и нарушится прикус.

В случае с искусственным вскармливанием также есть риск совершить ошибку: ребенок должен прикладывать усилия челюсти, как во время кормления грудью, поэтому в соске не должно быть широких отверстий, а бутылка не должна давить на нижнюю челюсть.

Приучать малышей пить из стаканчика или поильника ортодонт рекомендует с шести месяцев. Кормление из бутылочки детей старше одного-двух лет может вызвать наклон передних зубов верхней челюсти. Из-за этого нижняя губа прячется за верхние зубы, а верхняя выступает вперед. Так лицо ребенка станет похоже на уточку.

Важно, чтобы в первый год жизни малыш активно грыз. Твердая пища помогает зубочелюстной системе нормально развиваться, зубы лучше прорезываются, усиливается кровоснабжение и стимулируется рост челюсти. Для этих целей подойдут яблоки, морковки и специальные прорезыватели. Однако сейчас многие родители часто дают детям мягкую пищу, потому что это удобно. Но от такой еды на постоянной основе может пострадать зубной ряд, профиль лица, челюсти будут недоразвитыми, появятся выраженные подбородочные и носогубные складки.

Врач-ортодонт Анна Долидзе подчеркивает, что внешность детей напрямую зависит от внимания их родителей.