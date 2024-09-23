В России придумали, как остановить школьный буллинг

Буллер — ребёнок-агрессор, который организует травлю другим детям. В Госдуме считают, что работать нужно со всеми участниками процесса, в том числе и ради профилактики. Законопроект уже направили на согласование, в Госдуму его хотят внести до конца 2024 года.

Подробности РБК узнал из пояснительной записки к законопроекту. Её подлинность подтвердил автор документа, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.

Что предлагают

Во-первых, законопроект даст определение травли. Её описали как умышленные действия в физической или психологической форме для принижения достоинства личности, при этом не предполагающие административной или уголовной ответственности.

Во-вторых, депутаты хотят прописать понятие «травля в сети «Интернет», то есть кибербуллинг, и установить меры борьбы с ним.

Ну и, в-третьих, разработают меры борьбы с любым буллингом.

Что такое буллинг

«Буллинг (травля) — систематическое и постоянное проявление агрессии в различных формах против одного или нескольких детей», — рассказала «Секрету фирмы» семейный психолог Елена Румянцева.

Причём в травле участвуют не только сами агрессоры, но и остающиеся пассивными и безмолвными свидетели.

При этом нередко дети считают, что буллинг в школе — это просто игра.

Как это будет работать

Если школа или иная образовательная организация заметит признаки травли, она отправит информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Та в свою очередь даст оценку ситуации.

Если факт травли в итоге признают, буллера ждёт индивидуальная профилактическая работа. Комиссия сможет отправить ребёнка и его родителей на «курс исправления». В него будет входить, например, работа с психологом и участие в социальных волонтёрских проектах.

«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения», — объяснил Метелев.

Органы управления в сфере образования получат возможность внедрять дополнительные программы и методики профилактики систематической травли. Благодаря им можно будет работать со склонными к травле детьми, с жертвами буллинга и их семьями.

Немного статистики

Всероссийское сообщество детей и молодёжи опросило 9500 человек и выяснило, что:

с травлей так или иначе сталкивались около 75% из них; у более чем 60% это было в средних классах.

А исследование академика Артура Реана и директора Института образования Высшей школы экономики Александры Бочавер показали, что:

14% знавших о буллинге педагогов и не приняли никаких мер по противодействию травле; 8% родителей поступили аналогично; только 4% жертв травли обратились за помощью к психологу.

С буллингом в социальных сетях сталкивались 57% пользователей, определил VK совместно с компанией UXSSR.