Эксперты ответили, можно ли делать тату детям

В начале сентября председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил запретить детям делать татуировки на законодательном уровне. Такое решение он обосновал тем, что с новым «рисунком» на теле появляется и риск подхватить опасную инфекцию. К обсуждению вопроса он призвал парламентариев и нижегородцев. Редакция сайта pravda-nn.ru решила разобраться во всех «за» и «против» и выяснила, что делать родителям, если ребенок все же захотел тату.

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Самовыражение или протест?

Современная мода на татуировки очевидна. Мы видим «забитых» людей повсюду: на улицах, обложках модных журналов, в социальных сетях. Кажется, что сегодня этим уже никого не удивишь, однако все хотят показать свою «индивидуальность», самовыразиться – особенно в молодом возрасте.

Такие порывы с легкостью подхватывают подростки: здесь и желание показать себя крутым среди ровесников, и попытка продемонстрировать принадлежность к какой-либо группе, и, конечно же, один из способов самовыражения.

«В подростковом возрасте молодые люди хотят показать, что они уже взрослые и не зависят от мнения родителей. Также татуировка в целом помогает изменить свою внешность под правила определенной культуры: отращивать волосы, перекрашивать их, одеваться необычным образом – это все попытки показать, что ты уникальный и не похож на остальных», — поясняет нижегородский психолог Алексей Хандохин.

Кроме того, татуировка может выступать у подростков в качестве попытки поднять свою самооценку и компенсировать какие-либо потребности. В период взросления ребенок начинает оценивать себя, сравнивать с окружающими – и что-то в себе может не принимать и пытаться это исправить через внешнюю атрибутику.

«Что можно сказать о людях, которые делают себе татуировки по принципу «хочу показаться лучше и показать свою индивидуальность через внешность»? Логично, что здесь есть сомнение в себе, недостаточное подтверждение, что человек особенный, что он самостоятельный и уникальный. И люди пытаются это выделить. Поэтому если ребенок хочет сделать татуировку в качестве элемента красоты или какого-то удовольствия, значит ему не хватает признания, ощущения, что он особенный, не хватает похвалы от родителей», — объяснил Алексей Хандохин.

Опасный «звоночек»

Татуировки у подростков не всегда говорят о желании выделиться. В некоторых случаях они могут сигнализировать о каких-либо отклонениях в поведении ребенка. В таких случаях тату выступает отражением травмы, попыткой пережить такой негативный опыт.

Более того, желание набить рисунок на теле может быть своеобразным выплеском накопившихся эмоций, а само действие – помощником, чтобы пережить сложные внутренние процессы.

«Желание сделать татуировку нормально для подростков в случаях, когда это популярно в обществе, и мы понимаем, почему подросток так ее хочет. Однако, если он пытается справиться с травмирующим событием таким образом, то здесь родителям уже нужно обратить внимание, ведь это может быть отклонением в его поведении, которое может пойти еще дальше», — добавил эксперт.

Украшение, которое не снимешь Не стоит забывать, что примером для подражания у детей выступают не только поп-дивы, блогеры и известные музыканты. В первую очередь «урок» преподают сами родители. Полностью запрещая ребенку что-то делать, вряд ли добьешься хороших результатов – скорее, получится обратный эффект. И так во всем, в том числе и с тату, которые сегодня часто можно видеть у молодых родителей.

«Было бы странно запрещать ребенку то, что делаешь сам. Марго с раннего детства видела мои руки, мы даже благодаря моим тату выучили с ней, кто такие Василий Кандинский и Пит Мондриан. Такой вот нестандартный педагогический подход», — поделилась нижегородка Майя, мама пятиклассницы.

У Майи есть несколько ярких татуировок, некоторые из них связаны с работам известных художников. По мере взросления ее дочь проявляла живой интерес к рисункам на теле мамы, так что разговор о них не заставил себя долго ждать.

«Помню, как-то раз возвращаюсь домой, а у дочери все руки разрисованы. Я в легком шоке, а она радостно подбегает ко мне и спрашивает: «Мама-мама, тебе нравятся мои татухи?». Было забавно, — вспоминает нижегородка. — Когда Марго подросла, мы с ней проговорили, что я не против, если она когда-то захочет сделать тату, но это должно быть обдуманное и взвешенное решение взрослого, сознательного человека, чтобы спустя пару лет не пожалеть об этом. После 18 лет, на мой взгляд, такое самовыражение абсолютно допустимо».

Здесь родителям стоит правильно донести до ребенка, что татуировка – это, конечно, не на всю жизнь, однако значительный след оставит, поэтому подходить к этому вопросу необходимо со всей ответственностью.

Относиться к такому родителям нужно не как к проблеме, которую нужно решить, а как к возможности для диалога. Узнайте у ребенка, почему он захотел татуировку, чего он с ней хочет добиться и как вообще ему пришла такая идея.

Например, если подросток видит тату как попытку самовыражения, то можно попробовать обсудить с ним дизайн, то, как повлияет тату на его будущее, насколько «актуальным» будет его эскиз для него самого.

«Ребенок должен учиться принимать решения самостоятельно, но мы можем подсказать ему разные варианты, посоветовать что-то и, в конце концов, поддержать его. Запугивать, принимать за него решения и «учить жизни» точно не стоит. Поэтому перед родителями стоит задача играть роль поддерживающего элемента, который может донести свою позицию через понимание ребенка, через связь с ним», — рассказал Алексей Хандохин.

Если же подросток хочет сделать татуировку, чтобы пережить какой-то тяжелый опыт, то здесь также важно обсудить с ним, как на него повлияло то или иное событие, что его конкретно беспокоит и почему он видит тату способом решения своих проблем. Также можно предложить ему альтернативные способы самовыражения. На этом этапе важно слушать ребенка, а не переубеждать его

Стерильный вопрос

Другой аспект, который также важно объяснить ребенку, связан с его здоровьем. Вместе с краской игла может занести различные инфекции, такие как ВИЧ, гепатит В и С, бактериальные и грибковые инфекции. В качественных и профессиональных тату-салонах, как правило, применяются одноразовые иглы, так что риск заражения отсутствует.

При этом до 18 лет в России дети могут делать татуировки и пирсинг, но только с разрешения родителей. Для этого тату-мастер может потребовать письменное разрешение (которое, к слову, легко может подделать ребенок) или личное присутствие родителей. Однако подросток, движимый желанием сэкономить и «забиться» подешевле и тайком ото всех, может сделать это у непроверенных мастеров: сегодня тату-оборудование доступно в любом онлайн-магазине, а видео-руководств в духе «как сделать тату» полно в Сети.

Поэтому, если родители дали «зеленый свет» на тату, нужно выбрать подходящего мастера. Здесь стоит руководствоваться не только теми работами, которые он выполняет на коже, а насколько стерильно это все происходит, какую технику использует специалист, применяет ли местную анестезию. После процедуры также мастер должен подробно разъяснить, как ухаживать за «рисунком».

«В современной медицине есть возможности для удаления татуировок. Это можно сделать пикосекундным лазером, предназначенным для удаления шрамов, рубцов, растяжек и тату без боли. Но если татуировка цветная, это становится большой проблемой и бесформенным разноцветным пятном на коже. Также не стоит забывать, что существует риск трансформации клеток в злокачественные при взбивании красного пигмента. А если в зоне предполагаемой татуировки имеются новообразования любой природы, то перед походом к тату-мастеру сперва стоит наведаться к дерматологу», – рассказала дерматовенеролог нижегородского филиала Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии МЗ РФ Элла Мазаева.

Бить или не бить?

Татуировки – это не всегда про «тюрьму» и «вульгарность». Во многих случаях они красивы и эстетичны. Главное – подобрать правильный эскиз, размер и место, где могло бы оказаться тату на теле: ведь не обязательно это должны быть огромные купола во всю спину, часто достаточно оказывается небольшой надписи где-нибудь на лопатке.

Есть и другие альтернативы – например, временные тату, которые держатся несколько недель, а еще рисунки хной, сохраняющиеся до месяца.

Так что подсказать это своему ребенку могут лишь родители, помогая оценить все «за» и «против», а также осознанно подойти к ответственному выбору.