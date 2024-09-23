Исследовать мир - что может быть интереснее? Это часто забывают взрослые, но совершенно точно знает каждый ребёнок. Именно в детском возрасте сохраняется большое любопытство к новому, и это тот период, когда в человеке закладывается всё самое важное.

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Великий первооткрыватель Фёдор Конюхов о том, что станет путешественником, твёрдо знал с раннего детства. В его биографии говорится, что природное любопытство к новому в мире в нём укрепил и оформил в реальную мечту дедушка. Благодаря рассказам деда Михаила, готовиться к экспедиции на Северный полюс Фёдор стал уже в восемь лет. Он не просто мечтал, он занимался спортом, развивая физическую выносливость, закаливался, обливаясь ледяной водой и до заморозков ночуя на сеновале, даже спал на доске с гвоздями. Он зачитывался романами Жюля Верна и представлял себя на месте отважных героев из книг, но не забывал учить математику, понимая, что это необходимо, чтобы строить точные маршруты.

Первую лодку, чтобы переплыть Азовское море, Конюхов построил сам в 15 лет. Отец изрубил её топором, а Фёдора наказал. Но этой же ночью будущий великий путешественник позаимствовал лодку у рыбаков, взял карту, компас, припасы и отправился в своё первое одиночное плавание, из которого вернулся через три недели. Понятно, что дома его ждали слёзы матери и отцовский ремень. Сейчас имя Фёдора Конюхова известно всему миру, который он и обошёл, и переплыл, и облетел, и описал в книгах, и нарисовал на холстах.

Маленький Фёдор всему учился сам. Для маленьких омичей от 7 до 12 лет, которые стремятся познать большой мир, в Омске открывают Школу юного путешественника.

Я как педагог уверена в том, что туризм - одно из самых эффективных средств воспитания. К сожалению, сейчас мало кто использует это средство в полную силу. Часто из-за нехватки кадров, сложностей обеспечения безопасности группы детей, времени, в конце концов. Но в мире, полном удивительных возможностей и бескрайних горизонтов, невозможно остаться в стороне. Мы, как географы и путешественники с большим опытом, не можем не способствовать изучению нашей планеты. Но нам хочется не просто учить подрастающее поколение географии по картам, а прививать ценностное отношение к природе, помогать детям обрести самостоятельность и полезные для жизни навыки, - пояснила идею создания Школы организатор проекта Анна Статва.

В рамках занятий дети познакомятся с видами туризма: от пеших походов до водных маршрутов. Опытные педагоги будут учить ориентироваться на местности, пользоваться картой, компасом, космоснимком, навигатором, как выбирать место и ставить палатку, добывать воду, безопасно разводить и тушить костер на все случаи жизни и даже без спичек, готовить пищу на целую команду, обеспечивать в природной среде свою безопасность при любой погоде в любое время года.

Одна из задач проекта - помочь детям освоить навыки работы в команде. Ученики попробуют себя в роли руководителя, завхоза, летописца. Каждый будет учиться брать на себя ответственность, строить отношения в коллективе, принимать решения и управлять собой в любой ситуации.

Руководитель Школы юного путешественника - профессиональный географ, педагог с 14-летним стажем, мама двоих детей, опытный турист и выпускница Школы гидов "Фил Трэвел" Надежда Токарева:

Эта школа для детей, которые мечтают о путешествиях и приключениях, или, напротив, боятся выйти в лес. Для тех, кто теряется в нестандартной ситуации или, наоборот, часто рискует. Кто ярко проявляет себя или отличается повышенной стеснительностью. Мы считаем важным не просто научить детей адаптироваться в природной среде, но и сформировать у них лидерские навыки: умение работать в коллективе, принимать решения, справляться со сложными ситуациями, сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях и стратегически мыслить.

Вся программа рассчитана на 100 часов. Это четырёхчасовые теоретические и практические занятия по субботам. Первое состоится уже 28 сентября, а последнее - в конце мая. Посещать можно как отдельные занятия, так и весь курс. Школа рассчитана на детей от 7 до 12 лет, но для самых целеустремленных путешественников чуть помладше и чуть постарше могут сделать исключение. Лекции будут проходить на базе частной гимназии (ост. "Городок Водников"), практика - на территории "Зелёного острова" и в разных локациях Омской области.

Подробнее о наполнении занятий можно прочесть на сайте проекта ШЮП и в группе во "ВКонтакте".

Помимо Школы юного путешественника для маленьких омичей, возможность познавать мир туризма и обретать полезные для жизни навыки предлагает Семейный клуб путешественников "В добрый путь!". Это активный отдых на природе всей семьёй, большие выезды группой, походы и сплавы вместе с детьми и занятия для детей в черте города. Подробнее узнать о программах этого клуба можно также в группе проекта во "ВКонтатке".