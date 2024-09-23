Опрос показал, что 64% подростков выступают против вредных привычек

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала в своем Telegram-канале о новом исследовании, которое провел институт уполномоченных России вместе с "Социологической клиникой прикладных исследований СПбГУ", ФДОС и фондом "Страна для детей". Анкеты заполнили более 35 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет - из городов и сельских поселений.

И вот что выяснилось: 83,4% подростков проводят свободное время с друзьями, а 63,9% опрошенных негативно относятся к курению и употреблению алкоголя и наркотиков. Более 75% респондентов сами организовывают свой досуг, не посещают никаких подростковых и молодежных пространств.

"Отрадно, что большинство опрошенных подростков негативно относятся к курению и употреблению алкоголя и наркотиков, - подчеркивает Львова-Белова. - Здесь важно не только законодательное ограничение, которое у нас в стране действует, но и то, чтобы табак, вейпы, алкоголь действительно не продавали несовершеннолетним, чтобы запрещенные средства были недоступны, а употреблять их было непривлекательно. Данный показатель должен расти".

По словам омбудсмена, в этой проблеме важную роль играет и трудоустройство. Около 17,8% подростков работают в свободное от учёбы время, а также в период каникул. 50% из них оценили свои условия труда как полностью безопасные. Официально по трудовому договору работает четверть ребят, по договору гражданско-правового характера - 3%, самозанятыми является 7,8%. 41,5% работают неофициально.