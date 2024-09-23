Психологические проблемы детей предложили засекретить

Оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь несовершеннолетним предложили с соблюдением конфиденциальности. Такой законопроект поддержали на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 23 сентября.

Сейчас помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, оказывается в специализированных центрах, создаваемых в субъектах РФ, а также психологами в образовательных организациях, сообщила зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. При этом в законе отсутствует норма о запрете разглашения информации, полученной от несовершеннолетнего при оказании ему психолого-педагогической помощи.

«Предлагается оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности, — сказала Алтабаева. — Это будет способствовать повышению доверия учеников к работе педагогов-психологов и обеспечит доступность такой помощи».

Законодательную инициативу разработали в Алтайском краевом заксобрании, документ находится на стадии предварительного рассмотрения. После получения заключения он может быть внесен в Госдуму. Члены Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре одобрили законопроект.