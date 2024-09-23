Ассоциация родительских комитетов поддержала идею о запрете чайлдфри

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Леткова заявила, что в России необходимо запретить идеологию «Чайлдфри». Об этом сообщает издание RT.

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Она деструктивна и ведёт просто к уничтожению человеческого рода. Это порождение Запада, это сейчас на Западе популярно так же, как и многие другие деструктивные проекты, – приводит слова Ольги Летковой издание.

Председатель Ассоциации родительских комитетов отмечает, что России необходим рост коренного населения. Член экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи уверена, что для этого помимо запрета чайлдфри необходимы финансовые меры поддержки.

Издание отмечает, ранее российское правительство поддержало инициативу о запрете на распространение информации, которая пропагандирует идеологию «Чайлдфри». Но по мнению властей инициативе необходима доработка. Политики предлагают уточнить понятие «отказ от деторождения» для того, чтобы к пропаганде по ошибке не относилась информация, связанная с обсуждением отказа по медицинским причинам или религиозным соображениям.