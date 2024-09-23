Психолог поделилась, как выбрать количество кружков для детей

Обычно ребенку достаточно одного-трех кружков после школы, рассказала aif.ru медицинский психолог отделения медицинской реабилитации для детей Российской детской клинической больницы Минздрава России Ксения Дементьева. По ее словам, важно помнить, что у ребенка должно быть время после уроков, когда он ничем не занят.

Количество кружков, их продолжительность и частота должны подбираться индивидуально под каждого ребенка. Обычно одного-трех кружков достаточно, оптимально: один — творческий, один — спортивный, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что ребенок в свободное от учебы и кружков время учится саморегуляции. Школьникам нужно уметь распределять свои силы, планировать свое время и анализировать, чем им хочется заниматься, добавила Дементьева.

Ранее педагог Наталья Тихонова рассказала, что учеба дома подходит для тех школьников, которые помимо нее посещают кружки или тренировки. По ее словам, также на домашнем обучении можно выбрать, каким предметам выделять время.

До этого профессор Наталия Любомирская рассказала, что домашнее образование позволяет подстроить расписание под детей. Она отметила, что благодаря онлайн-обучению многие школьники могут учиться даже за рубежом.