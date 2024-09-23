Семиклассницу отчислили из школы после новости о ее беременности

В Подмосковье семиклассница стала матерью. Девочку попросили забрать из школы документы, как только узнали о ее положении. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на родительницу девочки.

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Как рассказала собеседница СМИ, 22 сентября ее 13-летняя дочь родила девочку весом 2870 граммов в одном из подмосковных роддомов. И роженица, и ребенок чувствуют себя хорошо.

По словам женщины, о беременности и ее дочь-семиклассница, и она узнали два месяца назад.

«Очень похудела, осунулась. Я повела ее к педиатру, там решили, что у нее камни, но вместо камней обнаружили… ребенка», — поделилась жительница области.

Родительница отметила, что ее дочь с 11-лет встречалась с 16-летним юношей, он же приходится отцом их общей дочери. Молодые родители рады рождению ребенка. Правда, мать семиклассницы уточнила, что сейчас молодой человек находится под домашним арестом до решения суда. Собеседница издания подчеркнула, что считает друга дочери «порядочным» и уточнила, что он готов нести ответственность.

Также женщина посетовала на реакцию школы на новость о беременности ее дочери. Она отметила, что ей порекомендовали перевести ребенка на семейное обучение, но женщина хочет, чтобы ее дочь перевели на домашнюю форму, и намерена добиваться этого.