Доктор назвал причины плохого аппетита у детей

Многие родители сталкиваются с проблемой: как накормить ребёнка, который ничего не ест. С чем связан плохой аппетит и что поможет его повысить, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.

Малоежки бывают двух типов: первые ничего не едят, кроме одного любимого блюда, например, макарон, вторые — кушают очень избирательно, только определённые виды овощей или мяса.

«Почему дети едят мало, плохо, и не то, что мы им даём — у всего этого есть три причины», — отметила доктор.

1. Плохое пищеварение

У ребёнка до семи лет ещё недостаточно развита ферментативная система. В силу возраста дети не могут объяснить, после какой еды они ощущают дискомфорт и тяжесть в животе, пояснила врач. Поэтому малыши часто отказываются от любой еды.

«В таких случаях можно давать растительные ферменты для улучшения пищеварения. Например, на основе папайи, в которых содержится фермент папаин», — продолжила Степаненко.

Если малоежка не переносит такие полезные овощи, как кабачки, брокколи или морковь, можно пойти и на хитрости.

«Достаточно их перемолоть и добавить в котлеты или тефтели. Но лучше, если родители сами будут есть овощи, показывая пример ребёнку», — прокомментировала диетолог.

2. Наличие паразитов

Вторая причина плохого аппетита — это гельминтоз. Есть ещё несколько признаков, указывающих на заражение паразитами: слюна на подушке во время сна, скрежет зубами и высыпания на коже.

«Многие мамы отвлекают ребёнка гаджетом, чтобы подсунуть ложку с едой. Накормили паразитов и слава богу, а с проблемой нужно разбираться», — подчеркнула доктор.

Если ребёнок отказывается от еды, стоит провести противопаразитарную программу с горькими травами. Делать это обязательно два раза в год, добавила Степаненко. К сожалению, не все анализы могут показать наличие паразитов, ведь их порядка 300 видов.

«Это и глисты, и простейшие, и грибки с бактериями», — отметила диетолог.

3. Проблемы с жёлчным пузырём

В этом случае дети отказываются от всего жирного, например, от масла или даже от яиц. Они не могут переварить эти продукты из-за проблем с жёлчным пузырём. Необходимо сделать УЗИ: проверить орган на наличие перегибов, перетяжек и других патологий.

«Был случай, когда ребёнку в 12 лет поставили диагноз камни в жёлчном пузыре и назначили операцию. [У него] уже были грубые нарушения оттока желчи, поэтому всегда нужно за этим следить», — подчеркнула Марина Степаненко.

Наладить отток желчи можно с помощью упражнений-скруток, которые заставляют орган сокращаться. Хороший эффект дают и натуральные продукты. Прекрасно справляется с проблемой артишок, хороши и мятный чай и даже простая вода — из расчёта 30 мл жидкости на один килограмм массы тела.

«Если ребёнку 12-14 лет, то полтора литра воды ему можно смело выпивать. Желательно каждое утро начинать с воды — это хорошо сказывается на жёлчном, а значит, будет и хорошее пищеварение», — подытожила врач-диетолог.

Доктор рассказал, почему утром полезно пить горячую воду.