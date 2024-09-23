Женщинам в Ленинградской области компенсируют дорогу из роддома

В Ленинградской области молодые мамы теперь могут получить компенсацию за проезд от роддома до места жительства.

© Российская Газета

Для того чтобы получить единовременную выплату в размере трех тысяч рублей, семье необходимо подать заявление в региональный Центр соцзащиты населения не позднее чем через 90 дней после рождения ребенка.

Роженица должна проживать в Ленобласти, а роддом находиться там же. Среднедушевой доход семьи не должен превышать среднего дохода в регионе на текущий год. В этом - 42 450 руб. Роды должны пройти либо в другом муниципальном районе, либо в том же, но тогда в роддоме на расстоянии более 100 км от места жительства мамы. Оно определяется длиной маршрута по "Яндекс.Карты".

В первую очередь новая мера соцподдержки рассчитана на жительниц отдаленных районов. К примеру, расстояние от Бокситогорска до Ленинградского областного перинатального центра, который находится в Гатчине и где врачи берутся за самые сложные случаи, составляет более 280 километров. Конечно, проехать такое расстояние с младенцем на руках молодой женщине очень тяжело. Сумма выплаты, к примеру, полностью покроет расходы на бензин или стоимость билетов на автобус дальнего следования для всей семьи.

А как у соседей

В Мурманской области с 2023 года компенсируют расходы на дорогу к врачам для беременных и родивших жительниц региона при передвижении между населенными пунктами в пределах области. Сумма компенсации зависит от расстояния: до 50 км - 700 рублей, более 300 км - 9 тысяч рублей.