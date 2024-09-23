Ученики российской школы учатся в коридоре из-за нехватки помещений

Жители села Девица в Воронежской области записали видеообращение к властям и составили официальное письмо в региональный минобр — так они хотят привлечь внимание к условиям, в которых учатся их дети. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и Твой Воронеж».

По словам родителей учеников местной школы, в здании не хватает помещений под классы. Проектная мощность учреждения — 192 ребенка, в то время как сейчас ежедневно уроки посещают 410 детей. Школьники учатся в две смены.

«Ученикам школы приходится заниматься в коридорах из-за нехватки помещений. Это не говоря уже о том, что в школе пришлось ликвидировать учительскую, проводить занятия в библиотеке», — рассказал один из родителей учащихся.

В региональном ведомстве на обращение жителей ответили, что строительство новой школы запланировано на 2029 год и попросили подождать еще пять лет.