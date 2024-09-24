Питание школьника и успеваемость: какая связь

Что может помочь ребёнку хорошо учиться? При ответе на этот вопрос родители, как правило, говорят об удобном рабочем месте, мотивации, репетиторах и т.п. Однако начать стоило бы с самого простого – сбалансированного питания. Ведь нервные клетки, обеспечивающие работу в том числе и головного мозга, – это самые «прожорливые» клетки, которым постоянно необходима энергия.

Вот почему при несбалансированном питании в первую очередь страдает нервная система, рассказала Елена Знахаренко, эксперт по вопросам питания компании NL International.

«Если говорим по поводу эмоциональной нагрузки во время школьных занятий, то её нельзя недооценить, потому что если мозг взрослого человека расходует примерно 3-4% от полученной с пищей энергии, то мозг школьника – порядка 25%», – делится эксперт.

Мозговая деятельность детей и подростков требует огромной концентрации и внимания, плюс происходит рост и перестройка организма, в связи с чем энергозатраты очень высокие. С учётом этого и формируются нормы калорийности рациона для школьников, показатели в которых значительно выше, чем для взрослых.

«Например, 16-летний молодой человек должен потреблять в день порядка 3 000 ккал, а взрослый в среднем 2 000 – 2400 ккал, у пожилых калораж снижается ещё примерно на 15%», – отмечает Елена Знахаренко.

Правильный баланс

Рацион питания школьника должен включать все основные макро- и микронутриенты. Поэтому нужно формировать меню таким образом, чтобы в него входили все основные группы продуктов. Прежде всего, это источники белка – строительного элемента для всех органов и систем, причём должны присутствовать источники как растительного, так и животного белка. Жиры нужны и насыщенные, и ненасыщенные, исключить либо ограничить стоит лишь трансжиры. И, конечно, необходимы углеводы. И, как правило, наличие источников длинных углеводов (крупы, цельнозерновые продукты) нужно контролировать.

Для школьника оптимальным считается пятиразовое питание: три основных приёма пищи и один-два перекуса. Если ребёнок проводит много времени вне дома, то желательно позаботиться о том, чтобы полезный перекус у него был с собой. Для этого оптимально подходят продукты – источники тех или иных полезных веществ, которых ребёнок не добирает в течение дня. Например, орехи – источники белка, жирорастворимых витаминов, цинка. Хороший вариант – кусочек сыра или отварного мяса на цельнозерновом хлебе, фрукты и сухофрукты – источники клетчатки и микроэлементов, и т.п.

В целом, при планировании питания необходимо придерживаться принципа разнообразия – использование как можно большего количества источников позволяет удовлетворить потребность в основных витаминах и микроэлементах.

Однако часто родители сталкиваются с тем, что ребёнок ест ограниченный круг продуктов либо относится к «малоежкам», и это требует пристального внимания из-за возможного недополучения витаминов и микроэлементов.

Может ли это отразиться на успеваемости? «Конечно, может. Особенно, если есть сдвиг по распределению калоража, мы это часто видим. Каждому родителю, видя изменения в поведении или успеваемости школьника, важно обратить внимание на рацион – насколько хорошо и разнообразно ребёнок питается», – уверена Елена Знахаренко.

Особенно важны для работы нервной системы и мозга полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, витамины группы В, из минералов – магний, йод, цинк.

«Питательные» меры

Родителям «малоежек» рекомендуется экспериментировать и предлагать новые продукты, пробовать их вместе: дети младшего и младшего школьного возраста склонны к копированию поведения родителей. Поэтому целесообразно начать с себя: вместе пробовать новые сочетания и показывать на своём примере, как правильно питаться.

Важно заинтересовать ребёнка: совместное приготовление пищи, необычная сервировка, безусловно, играют положительную роль.

Если же есть понимание, что какая-то группа продуктов всё же «выпадает», то нужно искать подходящую альтернативу. Например, если ребёнок ест мало рыбы, то в рацион нужно добавлять жирорастворимые витамины, жирные кислоты омега-3, как источник для компенсации недостаточного приёма рыбы, использовать другие источники белка – молочные и кисломолочные продукты, мясо, птицу.

В случае, если сформировать полноценный, сбалансированный по всем основным микронутриентам рацион для ребёнка не получается, то на помощь могут приходить специализированные биологически активные добавки для детей в легкоусвояемых формах.

Так, компания NL International выпустила линейку детских БАД. Сбалансированный комплекс PROHELPER из 11 витаминов и 3 минералов разработан для ежедневной поддержки здоровья и роста детей старше трёх лет и специально адаптирован под потребности детского организма. Витамин D3 важен для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, а витамины группы В – для корректной работы нервной системы. Витамин С помогает укреплению иммунитета, а действие мощного антиоксиданта витамина Е направлено на защиту организма от агрессивных факторов внешней среды. Также в составе – минералы йод, цинк и селен для поддержки работы гормональной, иммунной и нервной системы. Жевательная таблетка со вкусом «тутти-фрутти» удобна в применении и наверняка понравится ребёнку.

Действие комплекса Mg+B6 Kids (Магний + В6) для детей с трёх лет направлено на поддержку нервной системы ребёнка, которая ещё только формируется, а поэтому уязвима. Сочетание магния в форме цитрата магния и витамина В6 помогает справляться с эмоциональными перегрузками, нормализовать сон и улучшить работу головного мозга. Жевательная таблетка имеет вкус свежей малины.

И наконец, третий продукт новой линейки – Omega-3 DHA (Омега-3 ДГК) из жира диких океанических рыб для детей с семи лет. ДГК (или докозагексаеновая кислота) — незаменимая полиненасыщенная жирная кислота омега-3, которая важна не только для роста, но и для развития интеллекта, памяти, усидчивости и концентрации внимания. Капсула имеет нейтральный вкус и аромат, а также удобную форму и размер для проглатывания. БАД. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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