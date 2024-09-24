Психолог призвала родителей следить за «увлечениями» детей в соцсетях

При этом важно избегать чрезмерной опеки над ними. Чтобы наладить контакт с ребёнком, можно перевести его виртуальные интересы в реальный мир. Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала руководитель направления детской психологии Ассоциации практических психологов и коучей Елена Курамшина. «Для родителей также существует определённый риск при чрезмерной опеке над ребёнком, всё время залазить и следить, что он там смотрит. Нужно доверие со стороны родителей ребёнка, надо учитывать определённые личные границы. Ещё хотелось бы обязательно отметить для родителей, обязательно смотрите, на чём ваш ребёнок сидит, чем он увлекается в соцсетях, на всевозможных интернет-платформах, что он смотрит. Может быть, он постоянно смотрит передачи о кулинарии или это какие-то стрелялки-гонялки. Может, это сетевые игры, где идёт построение, либо гонки. Обратите внимание, что смотрят ваши дети, и виртуальную реальность, в которой находится ребёнок, постарайтесь перевести в реальный формат. Если это какие-то гонки — отправьте ребёнка на картинг. Если это стрелялки, [подойдёт — прим. ГМ] стендовая стрельба как спорт. Ищите такие полезности и лучше наладите контакт». Ранее психиатр Национальной службы здравоохранения Великобритании призвал запретить детям до 18 лет пользоваться соцсетями. По мнению Макса Пембертона, это может нарушить их психику. Кроме того, онлайн-платформы повышают риск развития тревоги, депрессии и расстройств пищевого поведения у молодых людей. Об этом психиатр рассказал в беседе с изданием Daily Mail.