Названы причины, почему дети начинают хуже видеть

Дети начинают хуже видеть из-за повышенной зрительной нагрузки, наследственности, а также на фоне недостатка витаминов и минералов, рассказал NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков. Он отметил, что проблемы появляются из-за инфекции и неправильных привычек чтения.

Если у родителей есть проблемы со зрением (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), вероятность их появления у детей значительно увеличивается. Дети очень много читают, «сидят в телефонах», что создает значительную нагрузку на глаза. Длительное нахождение вблизи экрана без перерывов, неправильное освещение и неправильная посадка за рабочим столом могут привести к развитию близорукости и зрительного напряжения, — заявил Светлаков.

По его словам, зрение падает из-за недостатка естественного освещения, а также недостаток прогулок на свежем воздухе. Исследования показывают, что дети, проводящие меньше времени на улице, более склонны к развитию миопии, так как солнечный свет способствует правильному развитию глазного яблока, отметил Светлаков.

Плохое освещение, неправильная высота стола или стула, а также неверное расстояние до книги или экрана могут способствовать переутомлению глаз и снижению зрения. Недостаток витаминов A, C, E и минералов: цинка, и омега-3 негативно скажутся на зрении. Некоторые инфекционные заболевания и воспалительные процессы, такие как конъюнктивит или блефарит, могут вызвать временное или длительное ухудшение зрения, — рассказал эксперт.

Чтение в темноте, лежа или на слишком близком расстоянии от глаз может вызывать зрительное напряжение и в долгосрочной перспективе способствовать падению зрения, напомнил врач. Регулярные перерывы и правильная осанка при чтении помогут снизить этот риск, подытожил Светлаков.

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