Как пообщаться с учителем своего ребенка и не сделать хуже

Разговоры родителей с учителем — это важная часть образовательного процесса, которая может значительно повлиять на успехи и развитие ребёнка, но чаще всего это стресс для обеих сторон. Мамы и папы могут захотеть узнать об учёбе, проверить успеваемость или даже обсудить более серьёзные и сложные вопросы, например, травлю. Эти разговоры могут быть сложными, но важно научиться разговаривать с учителями и ориентироваться в этих деликатных темах.

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Тлум.Ру разбирается, как и о чём родителям стоит разговаривать с учителем своего ребёнка, чтобы создать продуктивное сотрудничество и поддержать его академические успехи.

Почему не стоит пускать это на самотёк?

Родителям крайне важно участвовать в развитии и успеваемости своего ребенка в школе. Полезно будет сразу решать такие проблемы, как трудности в обучении, плохое поведение, потребность в дополнительной поддержке и проверять сомнения детей, которые считают, что их учителя несправедливы или необъективны. Да, такое тоже случается — учителя тоже люди, и, как ни парадоксально, взрослый может невзлюбить ребёнка за какую-то мелочь, и родителям важно вовремя отследить и пресечь это.

Как провести полезный и приятный разговор с учителем?

Вот несколько коротких советов о том, как правильно готовить себя к такому разговору. Общение с малознакомым человеком может быть стрессом, особенно для поколения миллениалов, привыкшего к другому формату разговоров. К сожалению, тут перепиской не отделаешься, но можно морально себя подготовить:

Слушайте. Чтобы эффективно общаться, важно стать хорошим слушателем. Не бойтесь задавать учителю вопросы — их список лучше подготовить заранее. Наличие списка вопросов позволяет эффективнее использовать время и гарантирует, что вы не забудете ничего важного, что вы, возможно, захотите обсудить;

Сохраняйте спокойствие. Сохранение спокойствия в общении с учителями дает лучшие результаты — помните, вы уже не школьник, теперь вы с преподавателем на равных;

Используйте подход «командной работы» с учителями. Когда родители и педагоги объединяются и работают сообща, они становятся единой силой в поддержке детей в школе. Особенно это касается ситуаций с травлей;

Будьте открыты, когда говорите о проблемах, с которыми дети сталкиваются в школе, потому что зачастую ситуации могут быть глубже и серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Цель — найти решения, которые подойдут и ребёнку, и родителю, и учителю;

Относитесь к учителям с уважением. Вы задумывались о том, сколько терпения требуется педагогам, чтобы обучать класс, полный детей, которые галдят, отвлекаются и занимаются чем угодно, но только не учёбой? Такое же терпение требуется родителям, чтобы обсуждать сложные вопросы с учителями. Взаимное уважение — ключ к формированию позитивного и открытого диалога.

Помните: учителя хотят работать с вами, чтобы помочь вашему ребёнку добиться успеха (это выгодно и им самим, ведь обстановка в классе будет более здоровой). Чем более вы открыты для общения, тем лучше в итоге будет школьный опыт вашего ребёнка.

Как же разговаривать с учителями?

Вот несколько полезных советов о том, как начать диалог:

Назначьте встречу. Хотя может показаться, что проще подойти к учителю вашего ребёнка, когда вы забираете его после уроков, лучше всего запланировать это и созвониться заранее, чтобы вам обоим было удобно. Постарайтесь выделить время, чтобы поговорить с ним после того, как закончатся занятия, и одноклассники ребёнка уйдут из школы. Назначение встречи дает вам обоим время собраться с мыслями и обеспечивает конфиденциальность, а над ребёнком не будут смеяться;

Организуйте свои мысли. Запишите, что вы хотите обсудить. Запишите несколько конкретных вопросов. Эти заметки помогут направить разговор и помогут вам решить проблему и прийти к решению быстрее;

Общайтесь эффективно. Будьте готовы кратко и эффективно излагать свои мысли. Приводите примеры, когда это возможно, и слушайте, что вам говорят в ответ. Ключ к эффективному общению — чтобы оно было двусторонним;

Обсудите следующие шаги. Если во время встречи была выявлена ​​проблема, поработайте с ребёнком и его учителем над её решением. Лучше всего подойдут осуществимые планы с небольшими, ощутимыми целями.

Как говорить с учителями о специфических проблемах?

Есть ряд трудностей, с которыми так или иначе сталкивается большинство школьников — опытные учителя точно знают, как их решать. Разберём несколько часто встречающихся примеров.

№ 1. Проблемы с учёбой

Такие трудности могут возникать по самым разным причинам — у ребёнка проблемы в семье, конфликты с одноклассниками, психологические трудности (например, СДВГ) или ему просто не слишком интересно учиться. Спросите учителя о подробностях, чтобы вы могли судить, какая помощь нужна вашему ребёнку: у него проблемы по всем предметам или только по одному? Он плохо сдал пару тестов или много? Он не выполняет работу намеренно или слишком расстроен неудачами и не может с ней справиться?

Всегда в первую очередь постарайтесь узнать мнение сына или дочери о проблеме. Скажите: «Твой учитель обеспокоен тем, что у тебя проблемы с математикой. Что ты об этом думаешь?». Спросите их, как вы можете помочь, и уже после этого проведите мозговой штурм с их учителем, чтобы найти решение. Помогайте детям с домашними заданиями и старайтесь ненавязчиво контролировать процесс учёбы — так, чтобы совсем не отбить желание учиться.

Если спустя некоторое время улучшения незначительны или отсутствуют, рассмотрите возможность получения дополнительных занятий с репетитором или консультации со школьным психологом, чтобы убедиться, что у ребёнка нет проблем с обучением.

№ 2. Плохое поведение

Итак, учитель говорит, что ребёнок плохо ведёт себя на уроках. Ваш первый шаг — выяснить, что делает ваш ребенок. Бегает? Шумит? Болтает с одноклассниками или даже задирает их? Маленькие дети не всегда могут выразить свои чувства, поэтому плохое поведение может быть признаком того, что ваш ребёнок испытывает тревожность. Спросите учителя, ведёт ли он себя плохо в одно и то же время каждый день и что происходит в это время вокруг него — это может помочь определить причину. Возможно, что ребёнок не получает достаточно внимания от учителя или других учеников, и шум — это его способ привлечь к себе внимание.

Если причиной является тревожность — например, сын или дочь уверены, что на физкультуре все будут над ними смеятьтся, или же они боятся выходить к доске, чтобы не показаться заучками, — важно обсудить это с ребёнком и убедить, что всё это — его страхи, не имеющие ничего общего с реальностью.

Если ваш ребёнок просто всегда чуть более активен, чем другие, спросите учителя, есть ли способы, которыми он может выплеснуть энергию перед занятиями. Возможно, он мог бы помочь протереть доску, переставить стулья, отнести классный журнал в учительскую или заняться чем-то другим, прежде чем ему придется успокоиться и сесть за учёбу.

Попросите учителя дать вам список правил поведения в школе, чтобы вы могли обсудить их с ребёнком дома. Предложите ему другие способы привлечь внимание, например, сделать что-то приятное для одноклассников, подготовить доклад на интересную тему или регулярно участвовать в обсуждениях в классе.

Если учителя вашего ребёнка постоянно говорят, что он нарушает порядок в классе, а теперь он ещё беспокойнее, чем когда-либо, его следует проверить на СДВГ вместе с детским психологом.

№ 3. Тревожность и стресс

Тревожность, связанная со школой, может начаться в любом возрасте. Важно понимать, как учитель определяет тревожность. Спросите о симптомах, которые проявляет ваш ребёнок: например, жалуется ли он на боли в животе и просит сходить к медсестре, бывают ли у него резкие эмоциональные вспышки, такие как плач или истерики, плачет ли он без видимой причины в опредёленное время дня?

Возможно, над ребёнком издеваются одноклассники или его пугает какой-то конкретный учитель. Спросите, как вы можете помочь ему справиться с тревожными чувствами, и познакомьте его с упражнениями на осознанность, такими как глубокое дыхание (или дыхание квадратом).

№ 4. Травля

Если ваш ребенок боится издевательства, сначала заверьте его, что издевательства — это не его вина, а проблема того, кто это устраивает. Постарайтесь узнать как можно больше подробностей о проблеме: другой ребёнок угрожал ему физически или морально, обзывал его, писал гадости в социальных сетях или чем-то шантажировал? Учитель и администрация должны вмешаться (в большинстве школ действует политика нулевой терпимости к издевательствам), и они часто рекомендуют привлечь к решению вопроса родителей ребёнка-задиры.

Поддерживайте связь с классным руководителем и школой, чтобы убедиться, что ваш ребёнок чувствует себя более спокойно, а также чтобы они знали — вы следите за ситуацией, и её нельзя замять просто так. Если ребёнок всё ещё выглядит обеспокоенным, спросите учителя, что ещё вы можете сделать, чтобы помочь, и рассмотрите возможность обращения к специалисту по психическому здоровью, чтобы сгладить возможные травмы.

Также не исключены случаи, когда именно ваш ребёнок и является зачинщиком конфликтов. Если это был один-единственный инцидент, и ваш ребёнок чувствует себя плохо из-за этого, поговорите о том, что заставило его вести себя так плохо, и попросите его извиниться перед другим ребёнком. Если какой-то друг или приятель сказал ему сделать это, обсудите с чадом опасности давления со стороны сверстников.

Если ваш ребёнок всё ещё испытывает трудности, продолжайте консультироваться или спросите, предлагает ли школьный психолог услуги, которые помогают детям улучшить свои социальные навыки.

Удачных и лёгких вам разговоров с педагогами!