Как воспитывать близнецов

Воспитывая близнецов, родителям нужно развивать индивидуальность каждого из них, рассказала MIR24.TV семейный и детский психолог Кристина Егорова. По ее словам, при этом важно не разрушить особую связь детей.

Психолог отметила, что необходимо поощрять личные интересы и увлечения каждого близнеца. Если один из них любит рисовать, а другой — спортивные занятия, нужно поддержать выбор каждого — это позволит детям почувствовать себя уникальными, оставаясь частью дуэта.

Родители, которые стимулируют разные интересы у близнецов, заметили, что это помогает им развивать собственные навыки и таланты. Один может стать художником, другой — спортсменом, но они всегда будут гордиться успехами друг друга, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что близнецам необходима возможность побыть в одиночестве, пообщаться с другими людьми и учиться самостоятельности. Это только укрепит связь детей. Занятия порознь развивает их как личностей и придает осмысленности и ценности времени, проводимому вместе.

Важно также уважать взаимную привязанность и эмоциональную связь близнецов. Поддержка близости между детьми сделает их спокойными и уверенными. К тому же нельзя сравнивать их — это приведет к конкуренции и ревности, что может быть губительным для отношений и развития детей, указала Егорова.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что не сепарировавшиеся от родителей взрослые дети не умеют нести ответственность и испытывают проблемы с общением. По его словам, личность человека окончательно формируется только после отделения от отца и матери.